Multinet Up ve DeFacto’dan çevresel sürdürülebilirlik için iş birliği

İSTANBUL (AA) - Multinet Up ve DeFacto daha yeşil bir çevre için plastik kart kullanımını azaltmaya yönelik bir iş birliği başlattı.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, fiziki kart uygulamalarının operasyonel ve lojistik süreçlerinde ortaya çıkan karbon emisyonunu ve plastik kart üretimini azaltmayı amaçlayan iş birliği sayesinde, yaklaşık 10 bin DeFacto çalışanı sanal yemek kartı kullanmaya başladı.

Multinet Up’ın hızlı, pratik ve çevreci olması sebebiyle tercih edilen sanal kart hizmeti, DeFacto’nun 2050 yılına kadar “iklim pozitif” bir markaya dönüşmek için imzaladığı sürdürülebilirlik taahhüdüne de katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever, Multinet Up’taki tüm çözümlerin müşterilere ve kart kullanıcılarına uçtan uca dijital bir şekilde sunulduğunu belirterek "bu sayede hem operasyonel verimlilik sağlıyoruz hem de sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyoruz. Yemek kartı çözümümüz MultiNet’in, plastik kart ve çip üretimini devreden kaldıran, 2019’dan beri ürünlerinden biri olan sanal kart alternatifi de bu yaklaşımımızın güzel bir örneği.

Hızlı, pratik ve çevreci olması sebebiyle iklim dostu firmalar tarafından tercih edilen sanal kartla birlikte fiziki kartların tedariğindeki lojistik süreçler de ortadan kalkıyor. Böylece sanal kartı tercih eden müşterilerimiz operasyonel açıdan verimlilik kazanmanın yanı sıra gereksiz karbon salınımının önüne geçmiş oluyor." ifadelerini kullandı.

Sanal kart kullanıcılarının tüm işlemlerini herhangi bir fiziksel karta ihtiyaç duymadan, mobil cüzdan uygulama MultiPay üzerinden gerçekleştirebildiklerini vurgulayan Sever, "DeFacto’nun tüm çalışanlarını sanal kart kullanımına teşvik eden bu iş birliği ile şirketlerin çevre dostu uygulamalarına örnek olacak çok güzel bir adım attık.

Bu kararın alınmasında ve uygulanmasında emeği geçen herkese Multinet Up olarak teşekkür ediyor, önümüzdeki süreçte çevresel sürdürülebilirliğe hizmet eden benzer uygulamaların çoğalmasını temenni ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

