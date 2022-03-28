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Multinet Up'ta genel müdür değişikliği

28.03.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Multinet Up'ta genel müdür değişikliği

İSTANBUL (AA) - Multinet Up'ta 5 yıldır genel müdürlük görevini yürüten Demirhan Şener, bayrağı 4 Nisan itibarıyla Ali Emre Sever'e devredecek.

Şirket açıklamasına göre, 2017 yılından bu yana Multinet Up gurubunun Üst Yöneticisi (CEO) ve gruba bağlı iştiraklerin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Demirhan Şener, 31 Mart itibarıyla görevinden ayrılacak.

4 Nisan itibarıyla Multinet Up'ın genel müdürlüğü görevini üstelenecek olan Ali Emre Sever, lisans eğitimini 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamladı. Aynı yıl başladığı uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi Ernst&Young'da Kıdemli Denetim Müdürü olarak 2013 yılına kadar çalıştı. Sever, 2 yıl kadar çalışmalarını Türk Philips'te Orta Doğu ve Türkiye'den Sorumlu Kıdemli Finansal Kontrol Müdürü olarak yürüttü. Sever, 2015 yılında takip sistemleri sektöründe faaliyet gösteren teknoloji firması Mobiliz Bilgi ve İletişim Teknolojileri AŞ'nin önce Mali İşler Grup Direktörlüğü, 2020 yılında ise Mobiliz Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi.

1999 yılında yemek kartı şirketi olarak kurulan Multinet Up, kurumsal hediye kartı, kurumsal akaryakıt çözümü, kurumsal seyahat platformu, finansal teknoloji ve siber güvenlik çözümleri sunarak kurumların hayatını kolaylaştıran büyük bir ekosisteme dönüştü.​ Multinet Up, 1,4 milyon aktif kullanıcısı, 50 binden fazla anlaşmalı noktası ve 35 bin kurumsal müşteri ile 81 ilde hizmet veriyor.

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