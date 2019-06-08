Mundo Deportivo: Arda Turan kariyerini Galatasaray'da bitirmek istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, kadrosunda düşünmediği futbolcuları paraya çevirmek istiyor ancak bu Katalanlar açısından beklendiği kadar kolay olmayacak.
Mundo Deportivo'dan Gabriel Sans'ın haberine göre; Arda Turan'a 40 milyon Euro'luk bir yatırım yapan Barcelona, milli futbolcuya ödediğinden daha fazla para kazanmayı beklemiyor ancak sadece ödediği paranın bir kısmını kurtarmak istiyor.
Başakşehir ile Barcelona arasında yapılan sözleşmede Katalan devi, Arda'nın satış hakkını saklı tutsa da şu ana kadar herhangi bir teklif gelmedi. Arda Turan, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istese de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılı kulübün bu yönde bir planlaması bulunmuyor.
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