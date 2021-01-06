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Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

HATAYSPOR HABERLERİ  | 06.01.2021 17:25 | Son Güncelleme

Atakaş Hatayspor kalecisi Munir, 44. dakikada Gençlerbirliği oyuncusuna yerdeyken boğazına tekme attı ve kırmızı kart gördü.

Munir'den gaddar hareket! Direkt kırmızı kart gördü...

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor maçında kaleci Munir'i yaptığı olay hareket tepkilere neden oldu.

Konuk ekip Boupendza'nın golüyle maçı 1-0 önde götürürken, Faslı eldiven 44. dakikada Gençlerbirliği oyuncusunun boğazına tekme attı.

Hakem Yasin Kol, 31 yaşındaki kaleciyi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç ederken, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Piris skora denge getirdi.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA YOK

Munir'in kırmızı kart görmesinden sonra kaleye Akın Alkan geçti. Munir hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçında takımdaki yerini alamayacak.

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