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  4. Munzur Üniversitesinin "Munzur'un Deyiş ve Nefesleri" konseri beğeni topladı

Munzur Üniversitesinin "Munzur'un Deyiş ve Nefesleri" konseri beğeni topladı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 25.12.2019 23:26 | Son Güncelleme

Munzur Üniversitesinin "Munzur'un Deyiş ve Nefesleri" konseri beğeni topladı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümünce, "Munzur'un Deyiş ve Nefesleri" konseri düzenlendi.

İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tuncay Yıldırım, "Yörenin kültürüne ve kültürel dokusuna ait deyiş ve nefeslerden oluşan bir konser hazırladık." dedi.

Konserde Müzik Bölümü hocaları ve öğrencilerinin birlikte sahne alacağını hatırlatan Yıldırım, "Bu tür konserlerimiz zaman zaman devam edecek. Üniversite olarak daha çok bölgede var olan müzikal ve kültürel dokuya akademik bağlamda neler kazandırabiliriz, nasıl tanıtabilir ve seslendirebiliriz üzerine odaklanmış durumdayız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından öğrenciler, akademisyenler ve Alevi dedeleri yaklaşık iki saat süren programda Tunceli ve diğer yörelere ait 20 eser seslendirdi.

Konser izleyenlerin beğenisini topladı.

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Anahtar Kelimeler:
Munzur Üniversitesi müzik dinletisi Tunceli

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