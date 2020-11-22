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Muradiye çorbası nasıl yapılır? MasterChef muradiye çorbası tarifi nedir? Bursa muradiye çorbası!

Seray Üstün Seray Üstün 22.11.2020 11:32 | Son Güncelleme:
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Muradiye çorbası nasıl yapılır? MasterChef muradiye çorbası tarifi nedir? Bursa muradiye çorbası!

Bursa muradiye çorbası MasterChef Türkiye programıyla bir kez daha gündeme geldi. 21 Kasım Cumartesi günü Bursa’da gerçekleştirilen dış çekimlerde MasterChef’in jüri üyeleri yarışmacılardan yöresel lezzetlerden oluşan bir menü hazırlamalarını istedi. Yarışmacılar Bursa’daki mücadeleye muradiye çorbası yaparak başladı. Peki muradiye çorbası nasıl yapılır? İşte muradiye çorbası tarifi...

1335 yılında Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olan Bursa ilinde saltanat ve saray kültürünün etkileri sürüyor. Mimarisi ve yemek kültüründe Osmanlı esintilerini taşıyan Bursa yöresel lezzetleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bursa mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan Muradiye çorbası adını bir Osmanlı padişahından alıyor. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak hem doyurucu hem de lezzetli bu çorbanın ismi ikinci Murad’dan geliyor. Peki Bursa mutfağının beğenilen lezzeti muradiye çorbası nasıl yapılır? Muradiye çorbası malzemeleri nelerdir?

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MURADİYE ÇORBASI MALZEMELERİ

  • Yarım tavuk göğsü
  • 1 adet kabak
  • 1 adet havuç
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı arpa şehriye
  • 2 yemek kaşığı un
  • 50 gram tereyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

MURADİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Muradiye çorbası Bursa ilinin en meşhur lezzetleri arasında yerini alıyor. Yemek sofralarında sıcak ve lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenlerin ilk tercihi muradiye çorbası oluyor. MasterChef 21 Kasım Cumartesi günü yayınlanan bölümüyle muradiye çorbasını yeniden gündeme getirdi. Muradiye çorbası yapımına ilk olarak tavuk eti küçük parçalara kesilerek başlanır. Küpler halinde doğranan tavuk parçaları tencerede hafifçe sotelenir. Ardından kabak ve havuçlar küp küp doğranır ve tereyağıyla birlikte tavuklara ilave edilir. Tavuk ve sebzeler birlikte sotelendikten sonra üzerine suyu eklenir. Çorba pişmeye devam ederken terbiyesi için hazırlıklara başlanır. Un ve yoğurt ayrı bir kasede çırpılır. Çorbanın kesilmemesi için suyundan alınarak ılıştırılır ve tencereye eklenir. 2 yemek kaşığı arpa şehriye çorbaya ilave edilir. Şehriyeler piştiğinde çorbanın altı kapatılır. Afiyet olsun.

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