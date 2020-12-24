YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Muradiye OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı

Muradiye OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı

MANİSA HABERLERİ  | 24.12.2020 15:55 | Son Güncelleme

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Yunusemre Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.Toplantıya Vali Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Vali Yardımcısı Mesut Eser, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya ve kurul üyeleri katıldı.Toplantıda, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen OSBÜK temsilcilerinin onaylanması, Muradiye OSB Müdürlüğü 2021 yılı bütçesi, Denetim Kurulu Üyeleri tarafından 3 aylık denetim raporunun incelenmesi konuları görüşülerek karara bağlandı.

Muradiye OSB Müteşebbis Heyeti toplantısı yapıldı

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında Yunusemre Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Toplantıya Vali Karadeniz’in yanı sıra Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Vali Yardımcısı Mesut Eser, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya ve kurul üyeleri katıldı.
Toplantıda, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen OSBÜK temsilcilerinin onaylanması, Muradiye OSB Müdürlüğü 2021 yılı bütçesi, Denetim Kurulu Üyeleri tarafından 3 aylık denetim raporunun incelenmesi konuları görüşülerek karara bağlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Manisa Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
06:50
Sabah
08:19
Öğle
13:15
İkindi
15:40
Akşam
18:01
Yatsı
19:24

Manisa Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Ayşenur Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Soyer Eczanesi
Merkez
Elifin Eczanesi
Turgutlu
Gezer Eczanesi
Turgutlu
Alkım Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.