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  4. Murat Boz'a Damla Sönmez soruldu! Tepkisi şaşkına çevirdi

Murat Boz'a Damla Sönmez soruldu! Tepkisi şaşkına çevirdi

15.01.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'O Ses Türkiye Yılbaşı' programında sahne alan oyuncu Damla Sönmez (34), sahnede Murat Boz'la (41) düet yapmıştı. İkili hakkında aşk iddiası ortaya atılmıştı. Damla Sönmez'le aralarında çıkan aş dedikoduları sorulan Murat Boz, soruyu yanıtlamadan kaçarak kafa karıştırdı.

Murat Boz'a Damla Sönmez soruldu! Tepkisi şaşkına çevirdi

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alan Damla Sönmez, son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor.

DÜETLERİ OLAY OLDU

O Ses Türkiye Yılbaşı programında sahne alan oyuncu Damla Sönmez, sahnede Murat Boz'la düet yaptı. İkili hakkında aşk iddiası ortaya atıldı. Murat Boz, önceki gün Etiler'de bulunan yapım şirketinden çıkarken görüntülendi.Yaklaşık 3 saat içeride kalan Boz "Toplantımız vardı, onun için görüşmelere geldim." dedi.

DAMLA SÖNMEZ SORUSUNU DUYUNCA KAÇTI

Snob Magazin'de yer alan habere göre; O Ses Türkiye Yılbaşı çekimlerinde oyuncu Damla Sönmez ile yakınlaştığı ve yeni aşka yelken açtığı haberleri sorulunca aracına binip "Teşekkür ederim." cevabını verdi.


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Anahtar Kelimeler:
Damla Sönmez Murat Boz
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