Murat Boz'a Damla Sönmez soruldu! Tepkisi şaşkına çevirdi

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında sahne alan Damla Sönmez, son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor.

DÜETLERİ OLAY OLDU

O Ses Türkiye Yılbaşı programında sahne alan oyuncu Damla Sönmez, sahnede Murat Boz'la düet yaptı. İkili hakkında aşk iddiası ortaya atıldı. Murat Boz, önceki gün Etiler'de bulunan yapım şirketinden çıkarken görüntülendi.Yaklaşık 3 saat içeride kalan Boz "Toplantımız vardı, onun için görüşmelere geldim." dedi.

DAMLA SÖNMEZ SORUSUNU DUYUNCA KAÇTI

Snob Magazin'de yer alan habere göre; O Ses Türkiye Yılbaşı çekimlerinde oyuncu Damla Sönmez ile yakınlaştığı ve yeni aşka yelken açtığı haberleri sorulunca aracına binip "Teşekkür ederim." cevabını verdi.



