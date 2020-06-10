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Murat Boz'dan 'Kalben'

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 13:44 | Son Güncelleme

Müzisyen Murat Boz, yeni şarkısı 'Kalben'i müzikseverlerle buluşturdu. Boz, şarkının klibi için evinin kapılarını ilk kez çekim ekibine açtı. Görüntü yönetmeni, ışıkçı ve asistandan oluşan sadece 3 kişilik ekip, karantina kurallarına dikkat ederek eve mini bir klip seti kurdu.

Murat Boz'dan 'Kalben'

Müzisyen Murat Boz, yeni şarkısı 'Kalben'le müzikseverlerle bir kez daha buluştu. Geçtiğimiz şubat ayında sevenlerinin beğenisine sunduğu 'Can Kenarım'la listelerde zirveye yerleşen Boz, 12'nci single çalışması 'Kalben'le de bu yaza damga vuracak.

Sözlerini Özlem Güneykaya'nın yazdığı, müziğine Gürsel Çelik ve Özlem Güneykaya imza attığı şarkının, düzenlemesini Gürsel Çelik ve Uğur Balcı yaptı. Klip yönetmenliğini Gülşen Aybaba'nın üstlendiği 'Kalben' bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Boz, şarkının klibi için evinin kapılarını ilk kez çekim ekibine açtı. Görüntü yönetmeni, ışıkçı ve asistandan oluşan sadece 3 kişilik ekip, karantina kurallarına dikkat ederek eve mini bir klip seti kurdu.

Çekimlerin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak geçmesine büyük titizlik gösteren Boz, şarkının klibini evden çıkmadan güvenli bir ortamda çekmiş oldu.

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