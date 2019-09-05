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Murat Boz’dan O Ses Türkiye paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 15:47 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye jürisinin değişmez üyelerinden şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte jüri üyeliği yaptığı Beyazıt Öztürk, Seda Sayan ve Hadise'ye gözdağı verdi.

Murat Boz’dan O Ses Türkiye paylaşımı

Uzun bir süredir O Ses Türkiye’nin değişmez jüri üyelerinden olan Murat Boz, programın yeni sezonu başlamadan önce yaptığı paylaşımla jüri üyeliğini paylaştığı ekip arkadaşlarına esprili bir mesaj gönderdi. Yarışmanın finaline taşıdığı isimlerle jüriler arasında öne çıkan Murat Boz, bu seneki performansından öylesine emin ki instagram hesabından şu satırları paylaştı:

“Yeni Sezon hazırlıklarımız başladı. Jüri arkadaşlarımın ikincilik için verecekleri amansız mücadeleyi izlemek keyifli olacak. @osesturkiye @sedasayan @beyazitozturk26 @hadise #birincibelliikincikim #yenisezon #osestürkiye”


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o ses türkiye Murat Boz

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