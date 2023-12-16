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Murat Boz'dan terleten seks itirafı! Cevabı yok artık dedirtti!

16.12.2023 14:23 | Son Güncelleme:
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Ünlü popçu Murat Boz'un seks itirafı şaşırttı. YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan Boz, kendisine sorulan seks hayattı hakkındaki soru karşısında terledi. Cevabı ise yok artık dedirtti.

Başarılı şarkıcılık hayatının yanında özel hayatı da merak edilen Murat Boz YouTube'da yayınlanan 'Melis İşiten ile Zaten Şov'a konuk oldu. Melis İşiten'in sorularını yanıtlayan Boz'un terleten seks itirafını duyanlar çok şaşırdı.

ŞAŞIRTAN SEKS İTİRAFI

Murat Boz'a birbirinden özel sorular yönelten Melis İşiten ünlü popçuya, "Halı sahada ve sekste on numarayım" ifadesine ne kadar katıldığını sordu.

melis işiten murat boz

Murat Boz soru karşısında önce terledi sonra, "Sekste her zaman on numara değilim. Halı sahada da her zaman on numara değilim." dedi.

Melis İşiten ise cevap karşısında "Ya zaten her zaman olamazsın Murat, bu genel geçer bir şey." dedi.

murat boz melis işiten

Murat Boz ise, "Bu moddan moda değişir. Ama iyi olmak için çaba sarf ederim." diyerek yanıtladı.

melis murat

Kahkaha ve gülüşmelerin havada uçuştuğu anlarda Murat Boz, "Popçuyum ama terliyorum yani" dedi. Daha sonra soruyu tekrar duymak isteyen Boz, aynı soruya "Hayır böyle bir şey yok." diyerek cevap verdi.

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Murat Boz Melis İşiten
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