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  4. Murat Boz İstanbul'u terk ediyor! Yerleşmek için bakın hangi şehri seçti

Murat Boz İstanbul'u terk ediyor! Yerleşmek için bakın hangi şehri seçti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.10.2024 15:51
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Sahne tarzı ve dillere pelesenk olan şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Murat Boz, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği “Türkiye Kültür Yolu Festivali” kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde İzmirliler ile buluştu. Ünlü isim konserinde İstanbul'dan taşınacağını açıkladı.

Murat Boz İstanbul'u terk ediyor! Yerleşmek için bakın hangi şehri seçti

Dansları, sevilen şarkıları ve özel hayatıyla dikkat çeken Murat Boz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserinde İzmirliler ile bir araya geldi. On binlerin akın ettiği konserde, organizasyonun yapıldığı alanın çevresindeki apartmanların balkonları bile Boz hayranlarıyla doldu taştı.

Cumhuriyetimizin 101. Yılında on binlerce müziksever ünlü popçunun şarkılarıyla bayram coşkusunu doyasıya yaşadı. Unutulmaz bir konsere imza atan Murat Boz, sevilen şarkılarından oluşan sahne repertuvarı ve dans performansıyla geceye damgasını vurdu.

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Sahnede kariyeri boyunca hit olmuş şarkılarını seslendiren başarılı sanatçı, Onuncu Yıl Marşı'nı sevenleri ile birlikte, havai fişek gösterisi eşliğinde söyledi.

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BURAYA TAŞINACAĞINI SÖYLEDİ

Cumhuriyet Bayramı’nda İzmirli hayranlarına bir müjde veren Murat Boz, bu güzel şehre taşınmayı planladığını söyledi. Ünlü ismin hayranları bu açıklamayı alkışlarla ve çığlıklarla karşıladı.

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