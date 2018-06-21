Murat Boz Ordu’da 60 bin kişilik miting alanında 40 bin kişiye konser verdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yeni düzenlediği 60 bin kişilik konser ve miting alanını dolduran 40 bini aşkın insan Murat Boz’u dinlemek için izdiham oluşturdu. Konserde son çıkardığı albümden parçaları seslendiren Murat Boz, kalabalığı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

UNUTULMAZ BİR GECE

Sempatik tavırları ve eğlenceli sahne performansıyla dikkatleri üzerine çeken Murat Boz, alanı dolduran binlerce hayranına iki saati aşkın bir süre boyunca unutulmaz bir gece yaşattı.

Sosyal medya hesaplarından konserinden kesitler paylaşan Murat Boz, "Teşekkürler Ordu. Özleyeceğim sizi" notunu paylaştı. Murat Boz'un bu paylaşım binlerce beğeni yüzlerce yorum aldı.



