Murat Boz'un eski eşini görenler şaşkına döndü! Meğer o da çok ünlüymüş

Türkiye'nin en çok dinlenen pop sanatçıları arasında yer alan Murat Boz, özel hayatıyla da merak uyandırıyor. Bir dönem Aslı Enver ile birlikte olan yakışıklı yıldızın eski eşi de tanıdık çıktı.

43 yaşındaki Murat Boz, aslen Zonguldaklı. Ortaokulu bitirdikten sonra Zonguldak'tan taşınarak İstanbul'a yerleşen ünlü şarkıcı, önce İstanbul Bilgi Üniversitesi, sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitim aldı.

Müziğe çocuk yaşlardan itibaren ilgi duyan Murat Boz, üniversite öğrencisiyken Tarkan gibi pek çok stara vokalistlik yaptı. 2006 yılında dinleyiciyle buluşan 'Aşkı Bulamam Ben' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Murat Boz; Aşklarım Büyük Benden, Janti, Geri Dönüş Olsa, Uçurum gibi besteleri seslendirdi.

Oyunculuk deneyimi de bulunan Murat Boz; Öldür Beni Sevgilim, Dönerse Senindir, Hadi İnşallah, Kardeşim Benim gibi yapımlarda rol aldı.

Murat Boz, ayrıca TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında jüri üyeliği yaptı.

Kardeşim Benim filmindeki partneri Aslı Enver ile uzun yıllar beraberlik yaşayan Murat Boz'un, Enver'e ihanet ettiği öne sürülmüştü.

İddiaya göre Murat Boz, bir ev partisinde Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle yakınlaşmış, Enver'i aldatmıştı.

Şimdilerde hayatında biri olup olmadığı merak konusu olan Murat Boz'un eski eşini görenler şaşıp kaldı.

Murat Boz'un 2008 yılında ünlü model Eliz Sakuçoğlu ile dünyaevine girdiği konuşulmuştu. Ünlü çift, 2012 yılında boşanma kararı aldı.

Antakya doğumlu Eliz Sakuçoğlu, uzun yıllar Almanya'da yaşadı.

Bir süre mağazacılık yapan Sakuçoğlu, sonrasında moda tasarımcılığına soyunmuştu.

Anne ve babası ayrıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Eliz Sakuçoğlu, modellik yapmaya başladı.



