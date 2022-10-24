MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Boz'un eski eşini görenler şaşkına döndü! Meğer o da çok ünlüymüş

Murat Boz'un eski eşini görenler şaşkına döndü! Meğer o da çok ünlüymüş

24.10.2022 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Aslı Enver ile yaşadığı uzun soluklu aşkla magazin gündemini meşgul eden ünlü şarkıcı Murat Boz'un eski eşini görenler şaşıp kaldı.

Murat Boz'un eski eşini görenler şaşkına döndü! Meğer o da çok ünlüymüş

Türkiye'nin en çok dinlenen pop sanatçıları arasında yer alan Murat Boz, özel hayatıyla da merak uyandırıyor. Bir dönem Aslı Enver ile birlikte olan yakışıklı yıldızın eski eşi de tanıdık çıktı.

43 yaşındaki Murat Boz, aslen Zonguldaklı. Ortaokulu bitirdikten sonra Zonguldak'tan taşınarak İstanbul'a yerleşen ünlü şarkıcı, önce İstanbul Bilgi Üniversitesi, sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitim aldı.

Murat Boz'un eski eşini görenler şaşkına döndü! Meğer o da çok ünlüymüş

Müziğe çocuk yaşlardan itibaren ilgi duyan Murat Boz, üniversite öğrencisiyken Tarkan gibi pek çok stara vokalistlik yaptı. 2006 yılında dinleyiciyle buluşan 'Aşkı Bulamam Ben' şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Murat Boz; Aşklarım Büyük Benden, Janti, Geri Dönüş Olsa, Uçurum gibi besteleri seslendirdi.

Murat Boz'un eski eşini görenler şaşkına döndü! Meğer o da çok ünlüymüş

Oyunculuk deneyimi de bulunan Murat Boz; Öldür Beni Sevgilim, Dönerse Senindir, Hadi İnşallah, Kardeşim Benim gibi yapımlarda rol aldı.

Murat Boz'un eski eşini görenler şaşkına döndü! Meğer o da çok ünlüymüş

Murat Boz, ayrıca TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programında jüri üyeliği yaptı.

Murat Boz'un eski eşini görenler şaşkına döndü! Meğer o da çok ünlüymüş

Kardeşim Benim filmindeki partneri Aslı Enver ile uzun yıllar beraberlik yaşayan Murat Boz'un, Enver'e ihanet ettiği öne sürülmüştü.

Murat Boz'un eski eşini görenler şaşkına döndü! Meğer o da çok ünlüymüş

İddiaya göre Murat Boz, bir ev partisinde Nihal ve Bahar Candan kardeşlerle yakınlaşmış, Enver'i aldatmıştı.

Murat Boz'un eski eşini görenler şaşkına döndü! Meğer o da çok ünlüymüş

Şimdilerde hayatında biri olup olmadığı merak konusu olan Murat Boz'un eski eşini görenler şaşıp kaldı.

Murat Boz'un eski eşini görenler şaşkına döndü! Meğer o da çok ünlüymüş

Murat Boz'un 2008 yılında ünlü model Eliz Sakuçoğlu ile dünyaevine girdiği konuşulmuştu. Ünlü çift, 2012 yılında boşanma kararı aldı.

Murat Boz'un eski eşini görenler şaşkına döndü! Meğer o da çok ünlüymüş

Antakya doğumlu Eliz Sakuçoğlu, uzun yıllar Almanya'da yaşadı.

Murat Boz'un eski eşini görenler şaşkına döndü! Meğer o da çok ünlüymüş

Bir süre mağazacılık yapan Sakuçoğlu, sonrasında moda tasarımcılığına soyunmuştu.

Murat Boz'un eski eşini görenler şaşkına döndü! Meğer o da çok ünlüymüş

Anne ve babası ayrıldıktan sonra Türkiye'ye dönen Eliz Sakuçoğlu, modellik yapmaya başladı.

Murat Boz'un eski eşini görenler şaşkına döndü! Meğer o da çok ünlüymüş

Murat Boz'un eski eşini görenler şaşkına döndü! Meğer o da çok ünlüymüş


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'İhsan Hala' açıklaması! Olay bambaşka çıktı'İhsan Hala' açıklaması! Olay bambaşka çıktı
Şoke eden 'bekaret' sorusu! "Sevgilinizin özellikleri..."Şoke eden 'bekaret' sorusu! "Sevgilinizin özellikleri..."
Yine durmadı! 'Çok sevişmenin zararı yok'Yine durmadı! 'Çok sevişmenin zararı yok'
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Acun Ilıcalı Aslı Enver Büşra Pekin Eliz Sakuçoğlu Murat Boz Nihal Candan Öldür Beni Sevgilim hadi inşallah kardeşim benim magazin ünlü şarkıcı yaşında

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Asgari ücret zammı için AK Parti'den yeni açıklama

Peş peşe istifaların ardından AK Partili milletvekilinden gündem yaratacak açıklama!

Peş peşe istifaların ardından AK Partili milletvekilinden gündem yaratacak açıklama!

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Boşanma davasında dünyası başına yıkıldı! Gerçek DNA testiyle ortaya çıktı

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Galatasaray-Alanyaspor maçı için olay iddia!

Kadirov’un çocukları babalarına ‘esir asker’ hediye etti…

Kadirov’un çocukları babalarına ‘esir asker’ hediye etti…

Arda Güler'in beğendiği tweet sosyal medyayı birbirine kattı

Arda Güler'in beğendiği tweet sosyal medyayı birbirine kattı

İlginizi Çekebilir

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

3 yaşındaki oğlunu öldürdü! Suçu köpeğine ve kız kardeşine attı

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

Seksten sonra bunu mutlaka yapın! Sonrası tehlikeli olabilir

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.