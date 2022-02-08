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Murat Boz'un zam isyanı! "Nefes aldırmaz oldu"

08.02.2022 07:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye jürisi olarak son dönem ekranda olan şarkıcı Murat Boz da Cem Yılmaz'dan sonra zamlara tepki gösterdi. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Murat Boz'un zam isyanı gündem oldu. Faturalara gelen zamlardan sonra ünlü isimler paylaşımlarıyla sitem etmişti.

Murat Boz'un zam isyanı! "Nefes aldırmaz oldu"

Faturaların yüksek miktarlarda gelmesi uzun süredir gündemde... Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Seray Sever, Yeşim Salkım ve İdo Tatlıses gibi ünlü isimler faturalarını paylaşarak sosyal medyada gündem olmuştu. Benzer bir paylaşım da Murat Boz'dan geldi.

Muraz Boz sosyal medya hesaplarından yapılan zamları eleştirdi. Instagram'da paylaşım yapan O Ses Türkiye jürisi "Hayat pahalılığı üstüne elektriğe ve doğal gaza gelen akıl almaz yükseklikteki zamlar nefes aldırmaz oldu insanlara... Zamlar geri alınsın" diyerek sitem etti.

Ekran Alıntısı

Murat Boz bununla da kalmadı ve imza kampanyası için de paylaşım yaptı.

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Murat Boz
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