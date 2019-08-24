Murat Cavcav: Biz iyi bir takımız

TFF 1. Lig'de bir yıl mücadele ettikten sonra 29 yıl kesintisiz yer aldığı Süper Lig'e tekrar dönen kırmızı-siyahlıların kulüp başkanı Murat Cavcav, sezonun ilk maçında alınan yenilgi, başkent ekibinin sezon hedefleri ve transfer çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Cavcav, "Sezonu geçtiğimiz hafta istediğimiz gibi açamadık ama biz kadromuzun kalitesini biliyoruz. Biz iyi bir takımız. Kadromuzun kalitesi 1 maçla ölçülemeyecek kadar yüksek." ifadelerini kullandı.

Başkan Cavcav, ligin daha yeni başladığını dile getirerek, "Önümüzde Gazişehir Gaziantep maçı var. Geçen yıl, ait olduğunuz lige Gaziantep’teki maç sonucunda dönmüştük. Yine orada lige yeni bir başlangıç yapacağız. Onlar da geçen hafta mağlup oldu. Bu sonuç kimseyi aldatmasın. Rakibimizin kalitesi kesinlikle daha yukarı seviyelerde. Güzel bir maç bizi bekliyor." diye konuştu.

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Başkan Murat Cavcav, transfer süresinin bitmesine az bir süre kaldığını hatırlatarak bir veya iki transfer daha yapmayı planladıklarını dile getirdi.