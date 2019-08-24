SPOR

Murat Cavcav: Biz iyi bir takımız

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 24.08.2019 12:40 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, sezona mağlubiyetle başlamalarının kadro kalitesini yansıtmadığını ve takıma güvendiğini söyledi.

Murat Cavcav: Biz iyi bir takımız

TFF 1. Lig'de bir yıl mücadele ettikten sonra 29 yıl kesintisiz yer aldığı Süper Lig'e tekrar dönen kırmızı-siyahlıların kulüp başkanı Murat Cavcav, sezonun ilk maçında alınan yenilgi, başkent ekibinin sezon hedefleri ve transfer çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını belirten Cavcav, "Sezonu geçtiğimiz hafta istediğimiz gibi açamadık ama biz kadromuzun kalitesini biliyoruz. Biz iyi bir takımız. Kadromuzun kalitesi 1 maçla ölçülemeyecek kadar yüksek." ifadelerini kullandı.

Başkan Cavcav, ligin daha yeni başladığını dile getirerek, "Önümüzde Gazişehir Gaziantep maçı var. Geçen yıl, ait olduğunuz lige Gaziantep’teki maç sonucunda dönmüştük. Yine orada lige yeni bir başlangıç yapacağız. Onlar da geçen hafta mağlup oldu. Bu sonuç kimseyi aldatmasın. Rakibimizin kalitesi kesinlikle daha yukarı seviyelerde. Güzel bir maç bizi bekliyor." diye konuştu.

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Başkan Murat Cavcav, transfer süresinin bitmesine az bir süre kaldığını hatırlatarak bir veya iki transfer daha yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Kulüp olarak transfer süreçlerini titizlikle yürüttüklerini kaydeden Cavcav, " Transfer çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne dek sabırla dikkatle, ince eleyip sık dokuduk. Bir ya da iki transferle devre arasına kadar başarılı şekilde ligi götürme niyetindeyiz. Teknik ekibin raporları, hocamızın portföyü ve genel menajerimiz Emrah Atasoy’un izlediği isimlerle güzel bir kadro kurduk. Kadromuzun başarılı olacağına, bunu da Gaziantep’te göstereceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı takımın altyapısının gelecek vadettiğini ifade ederek, "Bildiğiniz gibi Mert, yurt dışına, Roma’ya altyapımızdan giden ilk isim oldu. İsim vermek doğru değil ama altyapımızda niceleri bu yoldan giderek ülkemizi, kulübümüzü Avrupa’da temsil edecektir. Mert onlara bu yolu açtı." diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Tüylerin arasından çıkanı görenler gözlerine inanamadıTüylerin arasından çıkanı görenler gözlerine inanamadı
'Avrupa'da oynamaya hazırım''Avrupa'da oynamaya hazırım'
Gençler'e Brezilyalı orta sahaGençler'e Brezilyalı orta saha
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Murat Cavcav

En Çok Okunan Haberler

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

Dilmen'den flaş N'Koudou iddiası!

'Beşiktaş onu göndermek istiyor'

'Beşiktaş onu göndermek istiyor'

Yusuf Yazıcı'nın yanına dünyaca ünlü yıldız

Yusuf Yazıcı'nın yanına dünyaca ünlü yıldız

İşte F.Bahçe'nin görüştüğü yıldız isim

İşte F.Bahçe'nin görüştüğü yıldız isim

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Murat Cavcav: Biz iyi bir takımız

Murat Cavcav takımına güveniyor

Berat Ayberk Özdemir: Avrupa'da oynamaya hazırım

'Avrupa'da oynamaya hazırım'

Fabricio Baiano, Gençlerbirliği'nde

Gençler'e Brezilyalı orta saha

Gençlerbirliği Erdem Özgenç ile yollarını ayırdı

Erdem Özgenç'le yollar ayrıldı

Mustafa Kaplan: Berat Ayberk Özdemir'in de Avrupa'dan talibi var

Gençler'de oyuncu ihracı sürecek

Yıldırım Mert Çetin, Roma'da sağlık kontrolünden geçti

Yıldırım Mert Çetin, sağlık kontrolünden geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.