Murat Cavcav: Yeni bir protokolün yayınlanmasını bekliyoruz

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav’ın açıklamaları şu şekilde:

"TFF bir plan, bir program ortaya koymuştur. Futbol oynama ve hazırlık sürecinin bilim kurulu yönlendirmeleri, sağlık bakanlığı denetimi, dolayısıyla da devlet tarafından denetlenerek devam ettirileceğini TFF başkanımız açıklamasında özelikle belirtti. Başkanımız Nihat Özdemir, karar alınırken UEFA ile iletişim ağının sonuna kadar işletildiğini de özellikle vurguladı.

Hepimiz, salgın günlerinin sona ermesini ve en kısa sürede normal hayatımıza kavuşmayı istiyoruz. TFF, sürecin olumlu yönde ilerleyeceğini ve takımların hazırlanabileceğini, 12 haziranda da maçların oynanabileceğini kabul ediyor. Bir planlama yapma zorunluluğu sebebiyle de "şimdilik" deniliyor. Çünkü süreç devam ediyor ve süreci, Bakanlığımız, TFF, Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı birlikte yönetiyor.

Bizim bu kararın açıklanmasından sonra başka ihtimal düşünmemiz doğru olmayacaktır.

Ligler haziranda başlayacak. Takımların da Haziran’a hazır olmak için bugünlerde antrenmanlara başlaması gerekiyor. TFF’nin öngörüleri muhakkak sağlık kurulu, bilim kurulu ya da devletin ilgili birimleriyle görüşülerek ortaya konmuştur. Bu nedenle onlara güvenmekten başka çaremiz yok. Tedirginliğimiz var, bunu göz ardı edemeyiz.