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Murat Cavcav: Yeni bir protokolün yayınlanmasını bekliyoruz

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 07.05.2020 15:49 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cavcav açıklamasında, “Şu an yeni bir protokolün daha yayınlanmasını bekliyoruz. Maçlar nasıl oynanacak, seyahat planlaması nasıl olacak gibi konular var önümüzde. Süreçte nelerle karşılaşacağız, göreceğiz” dedi.

Murat Cavcav: Yeni bir protokolün yayınlanmasını bekliyoruz

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav’ın açıklamaları şu şekilde:

"TFF bir plan, bir program ortaya koymuştur. Futbol oynama ve hazırlık sürecinin bilim kurulu yönlendirmeleri, sağlık bakanlığı denetimi, dolayısıyla da devlet tarafından denetlenerek devam ettirileceğini TFF başkanımız açıklamasında özelikle belirtti. Başkanımız Nihat Özdemir, karar alınırken UEFA ile iletişim ağının sonuna kadar işletildiğini de özellikle vurguladı.

Hepimiz, salgın günlerinin sona ermesini ve en kısa sürede normal hayatımıza kavuşmayı istiyoruz. TFF, sürecin olumlu yönde ilerleyeceğini ve takımların hazırlanabileceğini, 12 haziranda da maçların oynanabileceğini kabul ediyor. Bir planlama yapma zorunluluğu sebebiyle de "şimdilik" deniliyor. Çünkü süreç devam ediyor ve süreci, Bakanlığımız, TFF, Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı birlikte yönetiyor.

Bizim bu kararın açıklanmasından sonra başka ihtimal düşünmemiz doğru olmayacaktır.

Ligler haziranda başlayacak. Takımların da Haziran’a hazır olmak için bugünlerde antrenmanlara başlaması gerekiyor. TFF’nin öngörüleri muhakkak sağlık kurulu, bilim kurulu ya da devletin ilgili birimleriyle görüşülerek ortaya konmuştur. Bu nedenle onlara güvenmekten başka çaremiz yok. Tedirginliğimiz var, bunu göz ardı edemeyiz.

Gönül ister ki sıfır vaka ile ligi başlatalım ama TFF ekonomik boyutu da belirlenen yeni süreci de göz önünde bulundurarak bu kararı aldı diye düşünüyorum.

Şu an yeni bir protokolün daha yayınlanmasını bekliyoruz. Maçlar nasıl oynanacak, seyahat planlaması nasıl olacak gibi konular var önümüzde. Süreçte nelerle karşılaşacağız, göreceğiz.

Sadece Türkiye değil Almanya da bunu tartışıyor, İspanya da... Dünyanın konuştuğu, çözüm aradığı bu konularda yine kurul ve kurumlarımızın yönlendirmelerine göre hareket etmeliyiz.

Tedbirleri gevşeme göstermeden, önce tesislerimizde sonra tüm çevremizde sıkı sıkıya uygulamaya devam edeceğiz."

(DHA)

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