YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Murat Dağı beyaza büründü

Murat Dağı beyaza büründü

14.01.2021 15:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Murat Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü.

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Murat Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşan merkezde yağış sürüyor.
Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Gediz İlçesi sınırlarında bulunan Murat Dağı Kayak Merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, yağışın yer yer devam ettiği öğrenildi.
Kar yağışının devam ettiği kayak merkezi hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Muratdağı bölgemizde kar yağışı devam ediyor. Murat Dağı, beyaz örtüsüne bürünerek ziyaretçilerine "seyrine doyumsuz" manzaralar sunuyor. İlçe merkezimize 25 kilometre uzaklıktaki Murat Dağı, kayak pistleri ve 1500 metre rakımda bulunan termal kaynaklarıyla kayak sezonuna hazır. Pandemi sürecinde Koronavirüs tedbirleri alınarak tesislerimizi misafirlerimizin hizmetine sunacağız.Dört mevsim ziyaretçilerine doğanın tüm güzelliklerini sunan Murat dağımızın kış güzelliklerini görmek, hem termal sıcak su hem de kayak keyfini bir arada yaşamak isteyen tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:44
Sabah
08:12
Öğle
13:14
İkindi
15:44
Akşam
18:06
Yatsı
19:29

Kütahya Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Armutlar Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Nilgün Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki sütun başlığı ele geçirildi

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki sütun başlığı ele geçirildi

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki sütun başlığı ele geçirildi

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki sütun başlığı ele geçirildi

Kütahya’da ’Karavan Park Turizmi’ için 8 noktaya park

Kütahya’da ’Karavan Park Turizmi’ için 8 noktaya park

Kütahya’da 153 aşı odası kuruldu, sağlık çalışanları aşılanmaya başladı

Kütahya’da 153 aşı odası kuruldu, sağlık çalışanları aşılanmaya başladı

Kütahya’da 153 aşı odası kuruldu, sağlık çalışanları aşılanmaya başladı

Kütahya’da 153 aşı odası kuruldu, sağlık çalışanları aşılanmaya başladı

Kapısını kırıp girdikleri apartta uyuşturucu partisi düzenlediler

Kapısını kırıp girdikleri apartta uyuşturucu partisi düzenlediler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.