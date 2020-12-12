Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’ne mevsimin ilk karı düştü

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bulunan ve bölgenin en önemli turizm merkezi olan Murat Dağı Termal Kayak Merkezi’ne mevsimin ilk karı yağdı.

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, her mevsim farklı renkleriyle ziyaretçilerini büyüleyen Murat Dağı Termal Kayak Merkezinin kış turizminde bölge için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Murat Dağı’nın, Türkiye’nin 22. kayak merkezi olduğunu belirten Başkan Akçadurak, “Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından master planı onaylanan Türkiye’nin 22. kayak merkezi Muratdağı, Kaplıca, mesire, kayak, doğa, yamaç paraşütü, fotoğraf çekimleri, bitki örtüsü, spor ve kros yarışmaları ile hemşerilerimize ve bölgemize hizmet vererek senenin 12 ayı cazibe merkezi haline dönüştürülmüştür. Murat Dağı’ndaki kar kalitesi Türkiye ortalamasının üzerindedir. Bölgesel anlamda büyük gelişme potansiyeli oluşturacak bir imkana sahibiz. Bu sezon yağan ilk karla birlikte kayak severlerin ortak toplanma noktası Murat Dağı Termal Kayak Merkezi olacaktır inşallah” dedi.



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