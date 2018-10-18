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Murat Dalkılıç'a sürpriz evlilik teklifi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.10.2018 23:22 | Son Güncelleme

Şarkıcı Murat Dalkılıç, konserine gelemeyen bir hayranına ücretsiz davet edince karşılığında evlilik teklifi aldı.

Murat Dalkılıç'a sürpriz evlilik teklifi!

Murat Dalkılıç, önceki akşam İzmir'de konser verdi. Konser öncesi bir hayranı,Twitter hesabından Dalkılıç'a maddi durumundan dolayı bilet alamadığını söyledi.

Murat Dalkılıç'ın hayranı, "Murat yarın İzmir'e konsere geliyor ve ben parasızlıktan gidemiyorum" şeklinde bir tweet attı.

Dalkılıç, hayranına "Aşk olsun dert ettiğin şeye bak! Bir arkadaşını da davet et seninle beraber kapıya geldiğinde bu yazıyı göster bendensin" şeklinde cevap verdi. Dalkılıç'ın bu teklifi üzerine konserine gelen hayranı,"Murat beni çok mutlu ediyorsun sana aşığım evlenelim artık" dedi.

Dalkılıç ise hayranının bu mesajlarına cevapsız kaldı.

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