Murat Dalkılıç Gülşen'i paylaştı! Sahne kostümü beğeni topladı

Geçtiğimiz hafta tercih ettiği sahne kıyafeti fazla cüretkar bulunduğu için eleştiri oklarına maruz kalan Gülşen, Çeşme konserine çıktığı kombinle dikkat çekti.
Sevilen şarkılarını Çeşme’de binlerce insana söyleyen Gülşen’i izlemeye gelenler arasında bulunan Murat Dalkıç, bu anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.
Murat Dalkılıç'ın paylaştığı video hızla sosyal medyada yayılırken dikkat çeken yine Gülşen'in kostümü oldu.
Gülşen'in cesur tarzına beğeni yağdı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum