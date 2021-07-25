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Murat Dalkılıç Gülşen'i paylaştı! Sahne kostümü beğeni topladı

25.07.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Dalkılıç Gülşen'i dinlemeye gitti. Kostümleriyle gündem olan Gülşen'i paylaşan ünlü isim paylaşımına "Queen" notunu düştü.

Murat Dalkılıç Gülşen'i paylaştı! Sahne kostümü beğeni topladı

Geçtiğimiz hafta tercih ettiği sahne kıyafeti fazla cüretkar bulunduğu için eleştiri oklarına maruz kalan Gülşen, Çeşme konserine çıktığı kombinle dikkat çekti.

Sevilen şarkılarını Çeşme’de binlerce insana söyleyen Gülşen’i izlemeye gelenler arasında bulunan Murat Dalkıç, bu anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.

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Murat Dalkılıç'ın paylaştığı video hızla sosyal medyada yayılırken dikkat çeken yine Gülşen'in kostümü oldu.

Ekran Alıntısı

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Gülşen'in cesur tarzına beğeni yağdı.

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Murat Dalkılıç
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