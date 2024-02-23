Murat Dalkılıç " Maalesef" diyerek duyurdu! Bütün konserlerini iptal etti!

Şarkıcı Murat Dalkılıç, Instagram hesabından yaptığı açıklamada konserlerini iptal ettiğini belirtti.

"BİR AMELİYAT DAHA OLACAĞIM"

Ameliyat olacağını belirten Dalkılıç, açıklamasında şunları söyledi:

"Herkese merhaba. Maalesef sağlık sorunlarım nedeniyle 7 Mart Londra konserini ve yine maalesef zamanını tam bilmediğimiz bir süre daha gerçekleşmesi planlanan bütün konserleri iptal etmek zorunda kaldık.

İltifat edip bilet alan herkesten çok özür dilerim. Tedavim bu süre içerisinde itinayla devam edecek ve bir ameliyat daha olacağım. En kısa zamanda sağlıklı ve muhakkak daha güzel günlerde bir araya geleceğiz."









