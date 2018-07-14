MAGAZİN

Murat Dalkılıç'tan Polat Yağcı'ya İntizar tepkisi

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2018 16:08 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Poll Production'ın sahibi yapımcı Polat Yağcı'nın İntizar hakkında verdiği kararla ilgili açıklama yaptı

Murat Dalkılıç'tan Polat Yağcı'ya İntizar tepkisi

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İntizar'ın bağlı olduğu yapım şirketinin sahibi Polat Yağcı, sosyal medyadan açıklama yaparak İntizar'la bağlarını kopardığını açıkladı.

Polat Yağcı, "Yaklaşık iki yıldır Poll Production çatısı altında sanatsal faaliyetlerini sürdüren İntizar'ın medya vasıtasıyla kamuoyuna yansıyan haberlerini üzüntü ve şaşkınlıkla okuduk. Kendisinin bugün itibariyle şirketimizle hiçbir bağı kalmamıştır. Saygılarımızla..." açıklamasında bulundu.

Bu açıklamaya Murat Dalkılıç'tan tepki geldi. Poll Production çatısı altında çalışan Dalkılıç şunları söyledi: "Maalesef seninle aynı çatı altında olmaktan gurur duyamadım ve duyamayacağım..."

PARTNER66 yıl sonra tırnaklarını kesti66 yıl sonra tırnaklarını kesti
Mustafa Ceceli, İntizar ve Sinem Gedik'in Ahmed Hulusi Akten'le fotoğrafı ortaya çıktı Mustafa Ceceli, İntizar ve Sinem Gedik'in Ahmed Hulusi Akten'le fotoğrafı ortaya çıktı
Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladıErol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
murat dalkılıç polat yağcı İntizar

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Real Madrid, Eden Hazard için Chelsea'ye 170 milyon Euro teklif edecek

Real Madrid, Eden Hazard için Chelsea'ye 170 milyon Euro teklif edecek

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İntizar'ın yapım şirketi Poll Production'dan ikinci açıklama!

İntizar'ın yapım şirketi Poll Production'dan ikinci açıklama!

Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy'u kandırmaya çalıştı! Bakın sonuç ne oldu

Kıvanç Tatlıtuğ, Çağatay Ulusoy'u kandırmaya çalıştı! Bakın sonuç ne oldu

Mustafa Ceceli, İntizar ve Sinem Gedik'in Ahmed Hulusi Akten'le fotoğrafı ortaya çıktı

Mustafa Ceceli, İntizar ve Sinem Gedik'in Ahmed Hulusi Akten'le fotoğrafı ortaya çıktı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Ünlü isimlerden Mustafa Ceceli'ye tepki

Ünlü isimlerden Mustafa Ceceli'ye tepki

İntizar iddialar hakkında ilk kez konuştu!

İntizar iddialar hakkında ilk kez konuştu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.