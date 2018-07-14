Murat Dalkılıç'tan Polat Yağcı'ya İntizar tepkisi

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İntizar'ın bağlı olduğu yapım şirketinin sahibi Polat Yağcı, sosyal medyadan açıklama yaparak İntizar'la bağlarını kopardığını açıkladı.

Polat Yağcı, "Yaklaşık iki yıldır Poll Production çatısı altında sanatsal faaliyetlerini sürdüren İntizar'ın medya vasıtasıyla kamuoyuna yansıyan haberlerini üzüntü ve şaşkınlıkla okuduk. Kendisinin bugün itibariyle şirketimizle hiçbir bağı kalmamıştır. Saygılarımızla..." açıklamasında bulundu.

Bu açıklamaya Murat Dalkılıç'tan tepki geldi. Poll Production çatısı altında çalışan Dalkılıç şunları söyledi: "Maalesef seninle aynı çatı altında olmaktan gurur duyamadım ve duyamayacağım..."

