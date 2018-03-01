Murat Dalkılıç ve Hande Erçel artık aşklarını saklamıyor

Oyuncu Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın aşkı magazin gündemine damga vurmuştu.

Birlikte poz vermemek için bir hayli çaba gösteren ünlü çift dün ilk kez 'Magazin D ‘kameralarına yakalandı.

Birlikte yemeğe çıkan ünlü çift kameralara böyle yansıdı.

Etiler'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan Murat Dalkılıç, muhabirlerin "Bayadır görünmüyorsunuz, gündeminiz de çok yoğun." sözleri üzerine, "Gündem yoğun olduğu için göremiyor olabilirsiniz" dedi.

Murat Dalkılıç, ''İlişkiniz hayırlı olsun'' diyenlere de ''Sağ olun, teşekkürler'' dedi ve Hande Erçel'le yaşadığı aşkı resmen ilan etmiş oldu.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?