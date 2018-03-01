MAGAZİN

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel artık aşklarını saklamıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.03.2018 16:11 | Son Güncelleme

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu sevgilisi Hande Erçel artık ilişkilerini gizlemiyor. İki aşık ilk kez yan yana görüntülendi

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel artık aşklarını saklamıyor

Oyuncu Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın aşkı magazin gündemine damga vurmuştu.

Birlikte poz vermemek için bir hayli çaba gösteren ünlü çift dün ilk kez 'Magazin D ‘kameralarına yakalandı.

Birlikte yemeğe çıkan ünlü çift kameralara böyle yansıdı.

Etiler'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan Murat Dalkılıç, muhabirlerin "Bayadır görünmüyorsunuz, gündeminiz de çok yoğun." sözleri üzerine, "Gündem yoğun olduğu için göremiyor olabilirsiniz" dedi.

Murat Dalkılıç, ''İlişkiniz hayırlı olsun'' diyenlere de ''Sağ olun, teşekkürler'' dedi ve Hande Erçel'le yaşadığı aşkı resmen ilan etmiş oldu.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

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murat dalkılıç hande erçel

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