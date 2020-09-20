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Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aynı düğünde! Dalkılıç 'sarıl bana' dedi ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 07:59 | Son Güncelleme

Kısa süre önce ayrılan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç çok yakın arkadaşlarının düğününde bir aradaydı. Murat Dalkılıç'ın söylediği şarkıda kameralar Hande Erçel'e odaklandı. Hande Erçel'in umursamaz tavırları ise sosyal medyayı salladı.

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel aynı düğünde! Dalkılıç 'sarıl bana' dedi ama...

Son dönemde Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ile eski sevgilisi Murat Dalkılıç arkadaşlarının düğününde buluştu.

Eski sevgililer Hande Erçel ile Murat Dalkılıç çok yakın arkadaşlarının düğününde bir aradaydı. Murat Dalkılıç’ın çıplak sesle söylediği ‘sarıl bana’ şarkısında kameralar Hande Erçel’e döndü.

Murat Dalkılıç’ın söylediği duygusal şarkıda Hande Erçel'in umursama tavırları ve telefonuyla oynaması sosyal medyayı salladı.

Düğün sonrası UçanKuş TV muhabirinin sorularını yanıtlayan Erçel, "Küslüğümüz dargınlığımız yok. Ortak arkadaşlarımız çok olduğu için bizi çok sık bir arada göreceksiniz" yanıtını verdi.

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