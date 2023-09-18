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  4. Murat Dalkılıç yeni sevgilisiyle poz verdi! Nazar boncuklu paylaşımı olay oldu

Murat Dalkılıç yeni sevgilisiyle poz verdi! Nazar boncuklu paylaşımı olay oldu

18.09.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç hem şarkıları hem de haraketli aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Sitare Akbaş ile ayrılığının ardından gönlünü Çağla Boz'a kaptıran Murat Dalkılıç, ilişkisini sessiz sedasız sonlandırmıştı. Yeni aşkını ilan eden Murat Dalkılıç'ın romantik pozu sosyal medyayı salladı.

Şarkıcılık hayatı kadar özel hayatıyla da gündem olan Murat Dalkılıç, yeni aşkını ilan etti. Yakın zamanlarda Sitare Akbaş ve Çağla Boz ile aşk yaşayan ünlü isim bu kez yeni bir aşka yelken açtı.

Eda isimli sevgilsi ile poz veren Murat Dalkılıç sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Paylaşımına nazar boncuğu emojisi de eklemeyi ihmal etmedi.

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Murat Dalkılık ve sevgilisi Eda'nın romantik pozu kısa sürede gündem oldu.

İLAN-I AŞKI ÇOK KONUŞULDU

Yeni aşkını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Murat Dalkılıç'ın ilan-ı aşkı çok konuşuldu. Murat Dalkılıç, Eda isimli sevgilisi ile el ele pozunu Instagram hesabından paylaştı.

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Murat Dalkılıç sosyal medya sevgilisi

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