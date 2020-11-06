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Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti

06.11.2020 13:50 | Son Güncelleme:
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Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti

Ünlü sanatçı Murat Göğebakan ile 2000-2011 yılları arasında evli olan Sema Bekmez vefat etti. Gelen son dakika bilgilerine göre 51 yaşındaki Sema Bekmez şeker komasına girerek hayatını kaybetti.

Menajer Sema Bekmez bu sabah hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Esra Sönmezer, 'Canım kadar sevdiğim, menajerim ve arkadaşım Sema Bekmez ansızın hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerini Ulus'ta hastaneye bekliyorum' mesajını paylaştı.

51 yaşındaki Bekmez’in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Sema Bekmez, "Ay Yüzlüm", "Ben Sana Aşık Oldum Birtanem", "Vazgeçilmiyor" ve "Kalbim Yaralı" adlı eserlerin aralarında bulunduğu birçok şarkısıyla müzik dünyasında büyük beğeni kazanan ve 2014 yılında vefat eden Murat Göğebakan'la 11 yıl evli kalmıştı.

KANSER TEDAVİSİ GÖRÜRKEN TERK ETMİŞTİ

Murat Göğebakan kanser tedavisi görürken eşi Sema Bekmez onu terk etmişti. Murat Göğebakan'ın katıldığı bir programda 'Kalbim Yaralı' şarkısını gözyaşları içinde seslendirmesi ise hayranlarının hafızasına kazınmıştı

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