MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Övüç'e '3 kuruşluk' dava! 'Bir ilk' diyerek o kelimeye dikkat çekti! LGBT ayrıntısı...

Murat Övüç'e '3 kuruşluk' dava! 'Bir ilk' diyerek o kelimeye dikkat çekti! LGBT ayrıntısı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
16.11.2024 16:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Övüç, sosyal medya platformunda hakaret ve tehdit ettiği suçlamasıyla çıktığı mahkeme tarafından para cezası cezası aldı. Hakaret ve tehdide uğradığı iddiasıyla konuyu yargıya taşıyan şahıs Övüç'e ayrıca '3 kuruşluk' manevi tazminat davası açacak. LGBT bireylerinin kendi aralarında hakaret amaçlı kullandığı Domez kelimesi ise hakaret sayıldı.

Murat Övüç'e '3 kuruşluk' dava! 'Bir ilk' diyerek o kelimeye dikkat çekti! LGBT ayrıntısı...

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, sosyal medya platformunda hakaret ve tehdit ettiği suçlamasıyla açılan davada hakim karşısına çıktı. İstanbul'da bir eğlence mekanını işleten V.A. (36), Instagram üzerinden sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün bir paylaşımına eleştiride bulunan bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine ise Murat Övüç'ün kendisine "Seni elbet bir yerde göreceğim, elimden kim alacak seni bakalım" diye tehdit savurduğu, "Hadsiz, domez, aç köpek, ayakçı" diyerek de hakarette bulunduğunu iddia eden V.A., suç duyurusunda bulunmuştu.

66c9d3d43f7dc631

"BU SÖZLER BANA AİT DEĞİL"

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen davada Murat Övüç mahkemedeki savunmasında yazışma örneklerinin montaj olduğunu söyleyerek, "Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum, iddianamede belirtilen yazışmayı ben yapmadım, bu sözler bana ait değil" dedi. Mahkeme tarafından hakaret ve tehditten adli para cezasına çarptırıldı.

5fe8868cc03c0e0a60f90286

'DOMEZ' KELİMESİ HAKARET SAYILDI!

Avukat Alperen Cihan Çetinkaya '3 kuruşluk' manevi tazminat davası açacaklarını söyledi. Çetinkaya, "Müvekkilim İstanbul'da bir işletmeci ve simaen de Murat Övüç isimli kişiyle tanışıyorlar. Murat Övüç'ün paylaşımlarından dolayı bunun toplumsal ahlaka uygun olmadığını düşünerek bir paylaşım gerçekleştiriyor. Bunun üzerine de Murat Övüç, Instagram üzerinden kendisine 'Hadsiz domez, aç köpek' şeklinde hakaret ve tehdide varan söylemlerde bulunuyor. Bunun üzerine de biz şikayetçi olduk. Şikayetçi olduktan sonra mahkeme aşamasında Murat Övüç bu yazıların montaj olduğunu iddia etti. Ancak tabii ki bizim elimizde olan dijital materyalleri sunarak bu durumun doğru olduğunu kanıtladık. Burada tabii en önemli ayrıntılardan bir tanesi 'domez' kelimesinin aslında bir mahkeme kararına konu olması ve hakaret içerikli sayılması anlamında bir ilk olduğunu ve hakaret literatürüne girmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ben de bu kelimeyi araştırdım ve kelimenin LGBT bireylerinin kendi aralarında ağır hakaret şeklinde kullandığı bir kelime olduğunu öğrendik." dedi.

murat-ovuc-nasil-unlu-oldu-62173

Nitekim mahkeme de sanırım bu görüşteydi ve buna yönelik bir ceza verdi. Bu cezayı verdikten sonra da biz şahsa karşı 3 kuruşluk bir manevi tazminat davası açtık. Çünkü buradaki asıl amacımız kazanç değil. Instagram üzerinden özellikle ismini ve konumunu kullanarak, rahatlıkla bir insana hakaret etmek veya tehdit etmenin o kadar da ucuz olmadığını göstermek için 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtık" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Murat Övüç
En Çok Okunan Haberler
'Yayına girmeden sordum' dedi, asgari ücret için rakam verdi

'Yayına girmeden sordum' dedi, asgari ücret için rakam verdi

Mike Tyson - Jake Paul maçını Jake Paul kazandı! Dev mücadele sonrası Mike Tyson'dan sevenlerine müjde geldi! "Bu son maçım değil"

Mike Tyson - Jake Paul maçını Jake Paul kazandı! Dev mücadele sonrası Mike Tyson'dan sevenlerine müjde geldi! "Bu son maçım değil"

Fransız devi Lyon, küme düşürülüyor! UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile maçları vardı...

Fransız devi Lyon, küme düşürülüyor! UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile maçları vardı...

Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası! Tüm dünya Mike Tyson'ın çıplak vücudunu gördü, Netflix kısa süre sonra çöktü...

Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası! Tüm dünya Mike Tyson'ın çıplak vücudunu gördü, Netflix kısa süre sonra çöktü...

Yer: Kocaeli! Kuyumcu altını öyle bir fiyata vermeye başladı ki vatandaşlar akın etti: "Altını adeta bedava veriyorlar"

Yer: Kocaeli! Kuyumcu altını öyle bir fiyata vermeye başladı ki vatandaşlar akın etti: "Altını adeta bedava veriyorlar"

Elektrik faturalarındaki yeni düzenleme Resmi Gazete'de!

Elektrik faturalarındaki yeni düzenleme Resmi Gazete'de!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.