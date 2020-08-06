MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Övüç'e bir şok daha! Yerine Yeşim Salkım'la anlaştılar

Murat Övüç'e bir şok daha! Yerine Yeşim Salkım'la anlaştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 10:06 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahne aldığı bir mekanda şarkıcı Yeşim Salkım'a küfür etmesi sosyal medyaya tepki çekmişti. Yaşananların ardından mekan yönetimi Övüç ile konser anlaşmalarını iptal ederek onun yerine Yeşim Salkım ile anlaştı.

Murat Övüç'e bir şok daha! Yerine Yeşim Salkım'la anlaştılar

Murat Övüç, birkaç gün önce sahnede şarkı söylemeden önce yaptığı konuşmada, Yeşim Salkım'ın ismini kullanarak açıkça küfür etmişti. Yaptığı konuşma nedeniyle tepki toplayan Övüç'ün ilerleyen günlerde gerçekleşmesi beklenen konseri mekan yönetimi tarafından iptal edildi.

SAHNEDEN ERKEN İNDİRİP ANLAŞMALAYI İPTAL ETTİLER

Olayın gerçekleştiği gün, Murat Övüç’ü performansı bitmeden 45 dakika önce sahneden indirerek, Övüç ile yapılan konser anlaşmalarını iptal eden mekan yönetimi, 8 Ağustos Cumartesi akşamı için bir Yeşim Salkım konseri organize etti.

Salkım'ın sahnesine, tüm kadın misafirler ücretsiz olarak giriş yapabilecek.

ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU!

Yaşananlardan sonra sanatçı Yeşim Salkım, avukatı Merve Uçanok aracılığıyla Murat Övüç için hukuki ve cezai yollara başvuracağını açıkladıktan sonra mekan yönetimi de basın açıklaması yaparak şu ifadeleri kullandı:

    1. 2020 tarihinde düzenlediğimiz organizasyonda, Murat Övüç sahnesinde Yeşim Salkım’a yapılan saygısızlığı işletme olarak şiddetle kınıyoruz. Kadınlarımızın verdiği her türlü emeğe ve yaşam mücadelesine saygı duyduğumuzu, bu vesileyle kadına yapılan her türlü şiddetin karşısında olma ilkemiz doğrultusunda Murat Övüç ile ileri tarihte yapmış olduğumuz tüm konser anlaşmalarını iptal ettiğimizi kamuoyuna duyururuz. Yönetim olarak kendisiyle bir daha çalışmama kararı aldık. Bizim için değerli olan, kadınlarımızın her zaman yanında yer alacağız.
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun haçlı kolyesi eleştirildiDefne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun haçlı kolyesi eleştirildi
Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi? Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu!Kolonya Cumhuriyeti nerede çekildi? Kolonya Cumhuriyeti oyuncuları ve konusu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elinde altını olanlara önemli uyarı!

Elinde altını olanlara önemli uyarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'açıköğretim psikoloji' kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'açıköğretim psikoloji' kararı

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Çeyrek altın için önemli tahmin: 950 TL olabilir!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Skandal sözler: Muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik!

Skandal sözler: Muhteşem bir havai fişek gösterisi seyrettik!

Belediye Başkanı Kılınç: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu

Belediye Başkanı Kılınç: Hastaneler ve yoğun bakımlar doldu

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bayram için kesenin ağzını açtılar

Bayram için kesenin ağzını açtılar

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi!

Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi!

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun haçlı kolyesi eleştirildi

Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu’nun haçlı kolyesi eleştirildi

İşte Oktay Kaynarca'nın sevgilisi

Gizemli sevgili ortaya çıktı!

Dünyaca ünlü model Kate Moss, bikinili görüntülenmekten kurtulamadı

Bikinili görüntülenmekten kurtulamadı

Oyuncu Gökçe Akyıldız 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi

Sessiz sakin boşandı! Yeni diziyle anlaştı

Hazal Kaya'dan eşi Ali Atay ile paylaşım: Poz vermeye bayılır nur yüzlüm

Poz vermeye bayılır nur yüzlüm

Simge Sağın'ın Harbiye konserindeki ilginç dansı!

Harbiye konserine dansıyla damga vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.