Murat Övüç'e bir şok daha! Yerine Yeşim Salkım'la anlaştılar

Murat Övüç, birkaç gün önce sahnede şarkı söylemeden önce yaptığı konuşmada, Yeşim Salkım'ın ismini kullanarak açıkça küfür etmişti. Yaptığı konuşma nedeniyle tepki toplayan Övüç'ün ilerleyen günlerde gerçekleşmesi beklenen konseri mekan yönetimi tarafından iptal edildi.

SAHNEDEN ERKEN İNDİRİP ANLAŞMALAYI İPTAL ETTİLER

Olayın gerçekleştiği gün, Murat Övüç’ü performansı bitmeden 45 dakika önce sahneden indirerek, Övüç ile yapılan konser anlaşmalarını iptal eden mekan yönetimi, 8 Ağustos Cumartesi akşamı için bir Yeşim Salkım konseri organize etti.

Salkım'ın sahnesine, tüm kadın misafirler ücretsiz olarak giriş yapabilecek.

ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU!

Yaşananlardan sonra sanatçı Yeşim Salkım, avukatı Merve Uçanok aracılığıyla Murat Övüç için hukuki ve cezai yollara başvuracağını açıkladıktan sonra mekan yönetimi de basın açıklaması yaparak şu ifadeleri kullandı: