Emrah Aytemur'un ehliyetine el konuldu! İşte istenen ceza

Sevdiğim Sensin'in kötü karakteri Ferman'ı canlandıran Emrah Aytemur alkollü araç kullanırken yakalandı. Kadıköy'de geçtiğimiz ay yapılan trafik denetiminde 2.69 promil alkollü şekilde direksiyon başında yakalanan oyuncu 37 yaşındaki Emrah Aytemur'un ehliyetine el konuldu.

Ekiplerce tutanak tutulmasının ardından ehliyetine el konulan şüpheli Aytemur hakkında "Alkollü Araç Kullanmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Hazırlanan talepnamede, oyuncunun 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Seri muhakeme usulü gereğince cezada yarı oranında indirime gidilerek ceza 6 aya düşürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre; yürütülen soruşturmada şüphelinin pişmanlığı, sosyal durumu ve ekonomik halleri göz önünde bulundurularak ceza 18 bin TL adli para cezasına çevrildi.

Müdafisi huzurunda teklif edilen adli para cezasını kabul eden Emrah Aytemur hakkındaki talepname, hüküm kurulmak üzere İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin vereceği karar ile oyuncu Emrah Aytemur hakkındaki asıl durum netleşecek.