MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Emrah Aytemur'un ehliyetine el konuldu! İşte istenen ceza

Sevdiğim Sensin dizisindeki rolüyle son dönemde adından söz ettiren Emrah Aytemur, trafik denetiminde 2.69 promil alkollü olarak direksiyon başında yakalandı. Ehliyetine el konulan Aytemur için istenen ceza belli oldu.

Emrah Aytemur'un ehliyetine el konuldu! İşte istenen ceza

Sevdiğim Sensin'in kötü karakteri Ferman'ı canlandıran Emrah Aytemur alkollü araç kullanırken yakalandı. Kadıköy'de geçtiğimiz ay yapılan trafik denetiminde 2.69 promil alkollü şekilde direksiyon başında yakalanan oyuncu 37 yaşındaki Emrah Aytemur'un ehliyetine el konuldu.

Ekiplerce tutanak tutulmasının ardından ehliyetine el konulan şüpheli Aytemur hakkında "Alkollü Araç Kullanmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Emrah Aytemur un ehliyetine el konuldu! İşte istenen ceza 1

Hazırlanan talepnamede, oyuncunun 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Seri muhakeme usulü gereğince cezada yarı oranında indirime gidilerek ceza 6 aya düşürüldü.

Sabah'ta yer alan habere göre; yürütülen soruşturmada şüphelinin pişmanlığı, sosyal durumu ve ekonomik halleri göz önünde bulundurularak ceza 18 bin TL adli para cezasına çevrildi.

Müdafisi huzurunda teklif edilen adli para cezasını kabul eden Emrah Aytemur hakkındaki talepname, hüküm kurulmak üzere İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin vereceği karar ile oyuncu Emrah Aytemur hakkındaki asıl durum netleşecek.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sünnet paylaşımı sonrası şikayet yağdı! Flaş kararSünnet paylaşımı sonrası şikayet yağdı! Flaş karar
Yeşilçam'da erotik filmlerde yer almıştı! Son hali gündemdeYeşilçam'da erotik filmlerde yer almıştı! Son hali gündemde

Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Sevdiğim Sensin dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

İspanya'da iki yolcu treni çarpıştı! Can kaybı 68'e yükseldi

İsrail seçimlerinde çarpıcı detay! Arap partileri kilit konumda: Trump'ın 'gizli talebi' ortaya çıktı

İsrail seçimlerinde çarpıcı detay! Arap partileri kilit konumda: Trump'ın 'gizli talebi' ortaya çıktı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! 5-10 maç ceza gelebilir

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası çok ağır oldu! 5-10 maç ceza gelebilir

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

O diziyle hayatı değişti: "İslâm tasavvufunu okumaya başladım"

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

Sucuktan domuz eti çıktı! Markalar tek tek ifşa oldu

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

İlk kamu çalışanları kullanacak: Kimlikler için büyük yenilik

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.