Murat Övüç'e 'Cahide' tepkisi! İzzet Çapa sessiz kalmadı

Sosyal medya fenomeni olarak ünlenen ve yaptığı açıklamalarla gündemde kalmaya çalışan Murat Övüç ilk olarak kadın cinayetlerine yaptığı yorumla tepki çekmiş ve gündeme gelmişti. Yaşananların kadının suçu olduğunu ima eden Övüç’e en sert ve net tepkiyi Yeşim Salkım vermiş ve ikili uzun süre konuşulmuştu.

Murat Övüç’ün bir performansı sırasında Salkım’a küfür ettiği görüntülerinin ortaya çıkması ise bardağı taşıran son damla oldu.



Bu hareket sonrasında mekanlar Murat Övüç’le olan sahne planlarını iptal etmeye başladı. Yaşadıkları karşısında şaşkınlığa uğrayan Övüç, ortamı yumuşatmak ve kendisinin bu konudan çok da yara almadığını göstermek için bu defa Cahide adlı mekanın adını kullandı.

ÖVÜÇ’E ÇOK SERT TEPKİ

Sosyal medya hesabından bu senenin başında çıktığı Cahide sahnesinden çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Övüç’ün süreci normalleştirme çabası deyim yerindeyse sert kayaya çarptı ve Cahide cephesinden konuyla ilgili bir açıklama geldi.

İzzet Çapa sahibi olduğu Cahide’nin adının böyle bir konuya karıştırılmasına tepki göstererek Instagram hesabından şunları yazdı: “Murat Övüç’ün sosyal medya hesabından paylaştığı Cahide videoları eski görüntülerdir. Bu geceyle alakası yoktur.”