MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Murat Övüç'e 'Cahide' tepkisi! İzzet Çapa sessiz kalmadı

Murat Övüç'e 'Cahide' tepkisi! İzzet Çapa sessiz kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 09:36 | Son Güncelleme

Yeşim Salkım'a küfür ettiği videosu ile gündeme oturan ve milyonlarca insanın tepkisini çeken Murat Övüç, sosyal medya hesabından yaptığı Cahide paylaşımı ile dikkat çekti. Sahne planları mekanlar tarafından iptal edilen Övüç'ün bu paylaşımı sonrasında sert bir şekilde yalanlandı.

Murat Övüç'e 'Cahide' tepkisi! İzzet Çapa sessiz kalmadı

Sosyal medya fenomeni olarak ünlenen ve yaptığı açıklamalarla gündemde kalmaya çalışan Murat Övüç ilk olarak kadın cinayetlerine yaptığı yorumla tepki çekmiş ve gündeme gelmişti. Yaşananların kadının suçu olduğunu ima eden Övüç’e en sert ve net tepkiyi Yeşim Salkım vermiş ve ikili uzun süre konuşulmuştu.

Murat Övüç’ün bir performansı sırasında Salkım’a küfür ettiği görüntülerinin ortaya çıkması ise bardağı taşıran son damla oldu.
muratovuc-instagram_16_9_1596950707-880x495

Bu hareket sonrasında mekanlar Murat Övüç’le olan sahne planlarını iptal etmeye başladı. Yaşadıkları karşısında şaşkınlığa uğrayan Övüç, ortamı yumuşatmak ve kendisinin bu konudan çok da yara almadığını göstermek için bu defa Cahide adlı mekanın adını kullandı.

ÖVÜÇ’E ÇOK SERT TEPKİ

Sosyal medya hesabından bu senenin başında çıktığı Cahide sahnesinden çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Övüç’ün süreci normalleştirme çabası deyim yerindeyse sert kayaya çarptı ve Cahide cephesinden konuyla ilgili bir açıklama geldi.

İzzet Çapa sahibi olduğu Cahide’nin adının böyle bir konuya karıştırılmasına tepki göstererek Instagram hesabından şunları yazdı: “Murat Övüç’ün sosyal medya hesabından paylaştığı Cahide videoları eski görüntülerdir. Bu geceyle alakası yoktur.”

Daha sonra bununla da yetinmeyen Çapa avukatı üzerinden bir kamuoyu açıklamasında bulundu ve şunları söyledi:

"Kamuoyuna Duyurudur:

Müvekkilim İzzet Çapa ve Cahide Ailesi, kadın düşmanı tavırları ile gündeme gelen Murat Övüç'ün dün akşam sanki Cahide Sahnesindeymiş gibi algı yaratmasını esefle kınamaktadır.

Cahide Ailesi senelerdir her türlü transfobi, homofobi ve kadın düşmanlığının karşısında durmuş ve bundan sonra da durmaya devam edecektir. Bu nedenle özellikle adı Huysuz Virjin Sahnesi olan bir sahneye bu kişinin tüm bu olanlardan sonra çıkması mümkün değildir.

Dün akşam özellikle sevgili Linet'in sahneye çıkmasına yarım saat kala sanki onun önünde sahne alıyormuş algısı yaratmak için koyduğu storyler gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca kendisi elbette Cahide'de çekilmiş fotoğrafları -tarih belirtmek suretiyle- kullanabilir aksi takdirde yaratılmak istenen algı karşısında hukuki işlem başlatılacaktır.

Kadın düşmanlığı karşısında samimi bir özür ve pişmanlık sergilenmeden kimsenin Cahide Ailesinin adını kullanarak kendisini aklamasına izin vermeyeceğimizi kamuoyuna belirtmek isterim." (Sözcü)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Ayrılık yok tatil var! İşte yeni pozAyrılık yok tatil var! İşte yeni poz
Gupse Özay ve Barış Arduç ne zaman evleniyor?Gupse Özay ve Barış Arduç ne zaman evleniyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

YÖK, Hüseyin Bağ hakkında soruşturma açıldığını açıkladı

YÖK, Hüseyin Bağ hakkında soruşturma açıldığını açıkladı

Şüpheli aracı yakalamak isterken şehit oldu

Şüpheli aracı yakalamak isterken şehit oldu

Valilik duyurdu! Mardin'de kısmi sokağa çıkma yasağı

Valilik duyurdu! Mardin'de kısmi sokağa çıkma yasağı

Vaka sayısı arttı! Valilik yeni kararlar aldı

Vaka sayısı arttı! Valilik yeni kararlar aldı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Selçuk 'Türkiye'de bir ilk' dedi ve duyurdu

Bakan Selçuk 'Türkiye'de bir ilk' dedi ve duyurdu

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Acun'dan Barış ve Cemal Can açıklaması!

Acun'dan Barış ve Cemal Can açıklaması!

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Murat Övüç'e bir şok daha! Sahneden indirip...

Murat Övüç'e bir şok daha! Sahneden indirip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afra Saraçoğlu dansıyla olay oldu! Afra Saraçoğlu K-Pop dansını keşfetti

Dansıyla olay oldu! 'K-Pop’u da yeni keşfettim'

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya Bodrum'da! Aşk devam ediyor

Ayrılık yok tatil var! İşte yeni poz

İbo'nun kızı Elif Ada'nın halayı gündem oldu! Yorumlar Ayşegül Yıldız'ı kızdırdı

Kızı halay çekti! Yorumlar kızdırdı

Kelly Brook'un tedbirli tatili! 'Yurt dışı değil ama...'

Dayanamadı tatile çıktı! Pozları olay

Songül Karlı kararından vazgeçmiyor! 'Müge Anlı ile konuştuk'

Müge ısrarı! 'Yer yerinden oynayacak!'

Hadise’den Pedro de Noronha'ya tepki Tülin Şahin'e destek! 'Sizden bıktık'

Hadise çok kızdı! 'Sizden bıktık'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.