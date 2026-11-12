Sümeyye Aydoğan setten paylaştı! 100 bin beğeni aldı

NOW ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi "Yeraltı"nda canlandırdığı Sultan Hanoğlu karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Sümeyye Aydoğan, dizinin çekim yoğunluğu arasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

Çekim hazırlıkları ve set öncesi anlarını takipçileriyle paylaşan Aydoğan'ın kareleri kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Setten karelerini paylaşan güzel oyuncunun doğal hallerine beğeni yağdı. Sümeyye Aydoğan'ın paylaşımı 10 saatte 100 bin beğeni alarak rekor kırdı.

Sümeyye Aydoğan geçtiğimiz günlerde makyajsız görüntülenmişti.



Sosyal medyada oyuncunun bu hallerine "Çok güzel", "Makyajsız daha güzel" yorumları gelmişti.

