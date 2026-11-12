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Sümeyye Aydoğan setten paylaştı! 100 bin beğeni aldı

Yeraltı dizisinin Sultan'ı Sümeyye Aydoğan, setten paylaştığı doğal karelerle sosyal medyayı salladı. 10 saatte 100 bin beğeniye ulaşan genç oyuncunun makyajsız halleri takipçilerinden tam not aldı.

Sümeyye Aydoğan setten paylaştı! 100 bin beğeni aldı
Nebahat Kübra Akalın

NOW ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi "Yeraltı"nda canlandırdığı Sultan Hanoğlu karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Sümeyye Aydoğan, dizinin çekim yoğunluğu arasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi.

Çekim hazırlıkları ve set öncesi anlarını takipçileriyle paylaşan Aydoğan'ın kareleri kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Sümeyye Aydoğan setten paylaştı! 100 bin beğeni aldı 1

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Setten karelerini paylaşan güzel oyuncunun doğal hallerine beğeni yağdı. Sümeyye Aydoğan'ın paylaşımı 10 saatte 100 bin beğeni alarak rekor kırdı.

Sümeyye Aydoğan setten paylaştı! 100 bin beğeni aldı 2

Sümeyye Aydoğan geçtiğimiz günlerde makyajsız görüntülenmişti.
Sümeyye Aydoğan setten paylaştı! 100 bin beğeni aldı 3

Sosyal medyada oyuncunun bu hallerine "Çok güzel", "Makyajsız daha güzel" yorumları gelmişti.
Sümeyye Aydoğan setten paylaştı! 100 bin beğeni aldı 4

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sümeyye aydoğan
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