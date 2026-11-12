İddialı başlayacaktı sete bile çıkamadı! Yörük Kızı ekibinden yüzde 25 indirim istendi

Televizyon sektöründe giderek büyüyen ekonomik kriz, yeni dizi projelerini de sekteye uğratıyor. Artan yapım maliyetleri ve reklam gelirlerindeki düşüş, kanalları ve yapım şirketlerini tasarruf önlemlerine yöneltirken, sektörde ücret indirimi talepleri de gündeme gelmeye başladı.

Son olarak Bozdağ Film'in TRT 1 ekranları için hazırladığı Yörük Kızı projesinin reklam krizi nedeniyle sete çıkamadığı öğrenildi. Dizinin dün yapılacak olan prova çalışmaları iptal edilmişti.

İNDİRİM İSTENDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yunus Ozan Korkut’un yöneteceği dizinin ekibinden yüzde 25 indirim istendi. Yörük Kızı dizisinin yapılacak yeni bütçeyle yoluna devam edeceği, yeni bir değişiklik olmazsa çekimlere haftaya başlanmasının planlandığı öğrenildi.

Yörük Kızı dizisinde; Mina Demirtaş, Onur Seyit Yaran, Perihan Savaş, Olgun Şimşek, Cem Bender, Ecem Çalhan, Genco Özak ve Eylül Tumbar gibi ünlü isimler yer alıyor.