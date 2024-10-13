Murat Övüç Kandıralı Ferdi'yi dolar yağmuruna tuttu! "Ev, araba ne istersen..."

Son dönemin en merak edilen fenomenlerinden biri Ferdi Kandıralı Serdar Ortaç ile yaptığı yayınla bir anda gündeme gelmişti.

Şarkıları yanlış söylemesiyle bilinen Ferdi Kandıralı katıldığı davette sahneye çıktı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte sahneye davet edilen Kandıralı Ferdi, kendisi gibi sosyal medya ile ünlenen Azad Yılmaz ve Murat Övüç tarafından dolar ve yağmuruna tutuldu.

Son günlerde altınlarıyla hava atmasıyla adından söz ettiren Murat Övüç sahnede dolarları attıktan sonra Kandıralı Ferdi'ye destek oldu.

Magazinburada'nın haberine göre; Övüç, "Buradan söz veriyorum, neye ihtiyacın olursa... Ev, araba neyse yapmazsam p... olayım, o.spu olayım" dedi.

SERDAR ORTAÇ İLE BULUŞMUŞTU

Ferdi Kandıralı, Serdar Ortaç ile buluşmuştu. Serdar Ortaç’ın "İki Deli" şarkısını kendine has bir yorumla seslendiren Ferdi, ünlü şarkıcıyı şoke etmişti. Ortaç'ın şaşkınlığına karşı verdiği "Sen hastasın baba" yorumu ise sosyal medyada gündem oldu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yaşayan Ferdi Kandıralı, şarkıları kendisine has söylemesiyle biliniyor. 27 yaşında olan Ferdi Kandıralı aynı zamanda sosyal medyayı aktif kullanıyor.