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  4. Murat Övüç köpeği ölünce feryat figan ağladı! Köpeğini kefenlediği anları paylaşınca şoke etti

Murat Övüç köpeği ölünce feryat figan ağladı! Köpeğini kefenlediği anları paylaşınca şoke etti

06.07.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman tepki çeken Murat Övüç, kaybettiği köpeği Fırfır için feryat etti, gözyaşlarına boğuldu. Murat Övüç ölen hayvanın görüntülerini de paylaşarak gündem oldu.

Murat Övüç köpeği ölünce feryat figan ağladı! Köpeğini kefenlediği anları paylaşınca şoke etti

Videolarıyla sık sık gündem olan sosyal medya fenomeni Murat Övüç son paylaşımlarıyla şoke etti. Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, köpeği Fırfır’ın ölmesi sonrası feryat figan ağladı.

Arabasında dövünerek ağladığı anları çekerek paylaşan fenomen herkesi şoke etti.

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Yaptığı paylaşım ve yorumlarla sık sık gündeme gelen Övüç bununla da kalmadı. Hayvanının öldükten sonraki halini de paylaşan fenomen tepki çekti.

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Veterinere kefen götürüp hayvanlı kefenlediği anları paylaşan Murat Övüç'e tepki yağdı.

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Murat Övüç'ün köpeğini kefenlendiği anları paylaşmasını görenler "Her şeyin şov", "Başın sağ olsun ama şovcusun", "Kefen filan göstermek nedir?", "Korkunç birisin" yorumlarında bulundu.

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Fenomene başsağlığında bulunanlar da vardı.

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Murat Övüç sosyal medya

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