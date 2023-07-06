Melisa Döngel pozlarıyla dikkat çekti! "Sergen Yalçın zevkli adam"

Bir süre önce rapçi Sefo ile yollarını ayıran Melisa Döngel hakkındaki aşk iddiası gündem oldu.

Rapçi Sefo'dan ayrılan Melisa Döngel, gönlünü Sergen Yalçın'a kaptırdı. İddiaya göre ikili, Alaçatı'da tatil yaptı. Aralarında 27 yaş fark olan ikili iddialara yanıt vermedi.

İddialar sosyal medyada gündemken Melisa Döngel deniz kenarından dekolteli tarzıyla verdiği pozları paylaştı.

Melisa Döngel'i görenler "Sergen Yalçın zevkli adam" yorumlarında bulundu.



Kısa süre önce Melisa Döngel'le ilişkisi biten Sefo aşk iddiaları gündemdeyken kusma emojisi paylaşarka dikkat çekmişti.



