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Melisa Döngel pozlarıyla dikkat çekti! "Sergen Yalçın zevkli adam"

06.07.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melisa Döngel ile Sergen Yalçın arasında yaşandığı iddia edilen aşk sosyal medyayı salladı. İkili bir açıklama yapmazken Döngel tatil pozlarıyla dikkat çekti. Güzel oyuncuya "Sergen Yalçın zevkli adam" yorumları yağdı.

Melisa Döngel pozlarıyla dikkat çekti! "Sergen Yalçın zevkli adam"

Bir süre önce rapçi Sefo ile yollarını ayıran Melisa Döngel hakkındaki aşk iddiası gündem oldu.

Rapçi Sefo'dan ayrılan Melisa Döngel, gönlünü Sergen Yalçın'a kaptırdı. İddiaya göre ikili, Alaçatı'da tatil yaptı. Aralarında 27 yaş fark olan ikili iddialara yanıt vermedi.

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İddialar sosyal medyada gündemken Melisa Döngel deniz kenarından dekolteli tarzıyla verdiği pozları paylaştı.

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Melisa Döngel'i görenler "Sergen Yalçın zevkli adam" yorumlarında bulundu.

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Kısa süre önce Melisa Döngel'le ilişkisi biten Sefo aşk iddiaları gündemdeyken kusma emojisi paylaşarka dikkat çekmişti.

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Sergen Yalçın Melisa Döngel sosyal medya

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