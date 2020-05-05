Murat Övüç Nur Yerlitaş'ın mezarında yaptığı paylaşımla tepki çekti

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç yaptığı her hareketle olay oluyor. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Nur Yerlitaş için "Nur Yerlitaş benim Murat Övüç olma sebebim, para kazanma sebebim. Bana ablalık yapan, demet demet doları çantama koyan özel kadın" demişti.

Övüç bu açıklamalardan kısa süre sonra ise Yerlitaş'ın mezarını ziyaret ederek dua okuttu. Ancak Övüç'ün burada yaptığı ziyareti video çektirmesi büyük tepki çekti.

Övüç’ün, mezar başında ağlarken kendini videoya çektirmesi ve ölmüş bir kişiyi etiketleyerek paylaşım yapması eleştirilere sebep oldu. Övüç'ü eleştirenler "şov yapıyor" diyerek tepki gösterdi.



