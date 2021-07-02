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  4. Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç gözaltına alındı

Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç gözaltına alındı

02.07.2021 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açarken görüntüleri çıkan, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, gözaltına alındı. Övüç'ün evinde olayda kullanıldığı anlaşılan kurusıkı tabanca ile fişekler ele geçirildi. Burakcan Övüç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.

Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç gözaltına alındı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç trafikte adeta terör estirdi. Övüç, kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş etti.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü. Trafikte adeta terör estiren Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ancak bir süre sonra sildi. Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.

GÖZALTINA ALINIP, SERBEST BIRAKILDI

Görüntülerin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Burakcan Övüç 'ü (21) Silivri'de yakalayarak gözaltına aldı. Evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı anlaşılan kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 50 kurusıkı fişeği ele geçirildi. Görüntülerde yer alan, otomobilden silahla ateş etme olayını Tekirdağ'da gerçekleştirdiğini ifade eden Burakcan Övüç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı. (DHA)

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Gözaltı Murat Övüç
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