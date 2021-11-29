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Murat Övüç'ün skandallara imza atan oğlu hakkında hapis istemi

29.11.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç skandallarıyla sık sık gündeme geliyor. Övüç ve arkadaşlarının polise direnme suçu işledikleri ortaya çıktı. Övüç’ün de aralarında olduğu 3 kişinin 7 yıla kadar hapisleri talep edildi.

Murat Övüç'ün skandallara imza atan oğlu hakkında hapis istemi

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlunun da aralarında bulunduğu 4 sanığın polislere karşı ‘görevini yaptırmamak için direnme’ suçundan yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Burak Can Övüç, Ahmet Bağrıyanık, Alptuğ Kayı, Ergin Ergin ve müşteki polis memurları M.P., S.Y., M.G. ile sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki polis memuru M.G. olay tarihinde takviye ekip olarak olay yerine gittiğini söyleyerek, "Biz gittiğimizde sanıklar ile ekip arkadaşlarımız arasında boğuşma vardı. Müdahale ettik, sanıklardan Ahmet Bağrıyanık küfürler etti. Hep birlikte bize direndiler. Ayrıca ‘sizi sürdürürüz, gününüzü göreceksiniz’ gibi tehditlerde bulundular" dedi.

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KELEPÇE TAKTIRMAMIŞLAR

Müşteki polis memuru M.P. beyanında, "Olayın üzerinden uzun zaman geçtiği ve birden fazla olaya müdahale ettiğimiz için detaylarını hatırlamıyorum. Sanıklara kelepçe takmaya çalıştık ancak 4 sanık birden üzerimize saldırdı, bu nedenle takamadık" ifadelerini kullandı. Müşteki polis memuru S.Y. ise şikayetinin devam ettiğini belirtti.

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HAPİS TALEBİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıklardan Ahmet Bağrıyanık’ın müştekilere karşı hakarette bulunduğu sabit olduğundan ‘hakaret’ suçundan 2 yıl 1 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını isterken, tüm sanıkların ‘kamu görevlisine görevi yaptırmamak içi direnme’ suçundan 10 aydan 7 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Müştekilerin beyanlarına katılmadığını söyleyen sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etti.

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SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanıklar beraatlarını talep ederken, sanık Burakcan Övüç savunmasında, "Polis memurlarının beyanlarını kabul etmiyorum. Direnmiş isem beni neden karakola almamışlar? Karakola kendi aracımla gittim, kamera görüntüleri incelenebilir. Suçlamaları kabul etmiyorum’’ ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanıkların avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Murat Övüç
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