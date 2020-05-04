Murat Övüç: Üzerimde eurolar, dolarlar olunca...

Emre Kara'nın canlı yayınına katılan Murat Övüç, geçtiğimiz hafta beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybeden modacı Nur Yerlitaş’ın fotoğrafını gördüğü an ağlamaya başladı. Türkiye’de star bir komedyenden film teklifi aldığını açıklayan Övüç'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

"Oğlum Burakcan’ın annesiyle arkadaş gibi, zaman zaman selamlaşıyoruz. Çok mutlu bir evliliği ve kız çocuğu var. Burakcan haftanın iki günü annesinde, çok mutlular.

Üzerime giydiğim Chanel, Versace gibi markalar gerçek değil. Ben gerçeğe para vermem. Firmalar gönderiyor giyiyorum. Parfüme, kıyafete, çantaya, yemeye, gezmeye para vermiyoruz. Bir kere para vermek zorunda kaldım, üç gün kendime gelemedim.

Instagram’da sadece 4 kişiyi takip ediyorum; Seren Serengil, Gülben Ergen, Demet Akalın, Seyhan Soylu. Üzerimdeki altınlar 22 ayar. Eurolar, dolarlar olunca kendimi güçlü hissediyorum.

Ebru Gündeş deyince dikkatli olmak lazım. Çok özel bir anne. Evladını hiçbir şekilde göz önüne çıkarmadı. Hep sanatıyla gündemde."