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Murat Övüç: Üzerimde eurolar, dolarlar olunca...

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2020 14:39 | Son Güncelleme

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündemine gelen Murat Övüç, Instagram canlı yayınına konuk oldu. Övüç, hayatı hakkında samimi açıklamalar yaptı.

Murat Övüç: Üzerimde eurolar, dolarlar olunca...

Emre Kara'nın canlı yayınına katılan Murat Övüç, geçtiğimiz hafta beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybeden modacı Nur Yerlitaş’ın fotoğrafını gördüğü an ağlamaya başladı. Türkiye’de star bir komedyenden film teklifi aldığını açıklayan Övüç'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

"Oğlum Burakcan’ın annesiyle arkadaş gibi, zaman zaman selamlaşıyoruz. Çok mutlu bir evliliği ve kız çocuğu var. Burakcan haftanın iki günü annesinde, çok mutlular.

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Üzerime giydiğim Chanel, Versace gibi markalar gerçek değil. Ben gerçeğe para vermem. Firmalar gönderiyor giyiyorum. Parfüme, kıyafete, çantaya, yemeye, gezmeye para vermiyoruz. Bir kere para vermek zorunda kaldım, üç gün kendime gelemedim.

Instagram’da sadece 4 kişiyi takip ediyorum; Seren Serengil, Gülben Ergen, Demet Akalın, Seyhan Soylu. Üzerimdeki altınlar 22 ayar. Eurolar, dolarlar olunca kendimi güçlü hissediyorum.

Ebru Gündeş deyince dikkatli olmak lazım. Çok özel bir anne. Evladını hiçbir şekilde göz önüne çıkarmadı. Hep sanatıyla gündemde."

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'ÇANTAMA DEMET DEMET DOLAR KOYDU'

Övüç Yerlitaş hakkında ise şunları söyledi: "Nur Yerlitaş benim Murat Övüç olma sebebim, para kazanma sebebim. Bana ablalık yapan, demet demet doları çantama koyan özel kadın. Hayatımda ilk Louis Vuitton çantayı Nur Yerlitaş aldı. Oğluma param olmadığı için doğum günü yapamamıştım. Nur abla bizi pastaneye götürüp, 5 bin liralık alışveriş yaptı."

Bir kullanıcının "Murat Övüç’ün TEDxTalks’a çıkması an meselesi” tweetini görünce; "TEDx'in beni çağırması lazım, geç bile kalmışlar. Bende salak zekası var. Bazen insanlar siyahı beyaz yapmaya çalışıyorlar, benim bir tek kulak arkam kaldı, kime yutturacaklar?"


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