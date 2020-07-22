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Murat Övünç kimdir? Murat Övünç kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 22.07.2020 10:39 | Son Güncelleme

1968 yılında Van'da dünyaya gelen Murat Övünç, ünlü olmazdan önce uzun yıllar yaşam koçluğu yaparak ve tarot falı bakarak geçimini sağlamış. Takipçileri tarafından merak edilen Murat Övünç kimdir, ne iş yapar? Murat Övünç'ün eşi ve sevgilisi kim? İşte Murat Övünç'ün hayatı...

Murat Övünç kimdir? Murat Övünç kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

1968 yılında Van'da dünyaya gelen Murat Övünç, ünlü olmazdan önce uzun yıllar yaşam koçluğu yaparak ve tarot falı bakarak geçimini sağlamış. Murat Övünç son günlerde yaptığı gündem olan olaylara yaptığı yorumlarla ve yardımseverliği ile tanınmaktadır. Sosyal medya fenomeni de olan Murat Övünç'ün Instagram hesabında birçok ünlü ve sanatçıdan fazla takipçisi var. Instagram hesabını yoğun kullanan Murat Övünç, günlük ortalama 15 hikaye paylaşımı yaparak takipçileri ile arasını hiç soğuk tutmuyor. Bu yüzden sürekli Murat Övünç kimdir, Murat Övünç kaç yaşında gibi sorularla araştırmalar yapılıyor.

Koronavirüs salgını döneminde hikayelerinde sürekli vatandaşlara yardım ettiğini paylaşan Murat Övünç, yardımları göstere göstere yaptığı için birçok takipçisinden olumsuz eleştiri almıştı. Paylaştığı hikayelerinde güzel Türkçe yerine sürekli argo konuşan, insanlara özellikle kadınlara hakaret ve küfürler ederek videolar çekiyor ve paylaşıyor. Bazı kadın örgütleri tarafından eleştirilen Murat Övünç, eleştirilere karşı yine kendi bildiğini okuyarak Instagram'ı dilediği gibi kullanmaya devam ediyor.

Murat Övünç eşcinsel mi?

Çektiği videolar sayesinde ünlü olan Murat Övünç'ün özel hayatı da merak ediliyor. Murat Övünç eşcinsel mi, Murat Övünç bir erkekle mi yaşıyor sorularının cevabını paylaşalım. Murat Övünç yurt dışında yaşayan bir iş adamı ile aşk yaşıyor. Çevre baskısı nedeniyle yıllar önce bir evlilik yapan Murat Övünç ilk evliliği hakkında olay açıklamalar yapmıştı. "Eşimle ilgilenmedim, gözüm dışarıdaydı ve onu aldattım" demişti.

Murat Övünç'ün sevgilisi kim?

Sevgilisi olduğunu açıklayan Övüç, “Sevgilim var. 12 yıl oldu. Kapalıçarşı’nın imparatoru. Pırlanta ondan soruluyor. Otursam, çalışmasam onun parası bana da yedi sülaleme de yeter. Ama ben çalışıyorum gece gündüz ve alnımın teriyle kazanıp kendi paramı harcıyorum. Bir kadının da bir erkeğin de üç sevgilisi olacak; bir paralı, bir belalı bir de sevdalı.” açıklamasını yapmıştı. Babasına gay olduğunu açıkladıktan sonra zorla evlendirildiğini anlatan Övünç gay olduğunu açık açık paylaşmaktan çekinmiyor.

Murat Övünç'ün eşi kim?

Eşcinsel kimliği ile bilinen Murat Övünç'ün 19 yaşında bir oğlunun olduğunu geçtiğimiz günlerde doğum günü paylaşımıyla öğrenmiştik. 19 yaşında Burakcan isminde bir oğlu olan Murat Övünç, oğlunun doğum gününde duygulandıran bir paylaşım yapmıştı.

Oğlu Burakcan Övünç için, “Benim canım oğlum. Aslanım, nefesim, gururum. Benim dünyam… Ağır başlı, asil oğlum iyi ki doğdun” diye yazarak oğluyla çekilen fotoğraflarını paylaştı. Murat Övünç'ün oğlu ile ilgili paylaşım yapmasının ardından Burakcan Övünç'ün annesi kim araştırmaları yapılmaya başlandı. Murat Övünç'ün paylaşımı kısa sürede çok beğenildi ve binlerce yorum aldı.

murat övünç oğlu

Murat Övünç'ün mesleği ne, ne iş yapar?

Sosyal medya fenomeni olarak hayatımıza giren Murat Övünç bazı yerlerde sahne alarak şarkıcılık yapıyor, ara ara da astroloji ve tarot falı bakarak geçimini sağlıyor. Asıl mesleğini medyumluk olarak tanımlayan Murat Övünç'ün müşterileri arasında sanat dünyasından birçok ünlü de var.

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