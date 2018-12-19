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Murat Özdemir'in dehşet içeren yeni videosu çıktı! Papağanı asmış

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 19.12.2018 11:15 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören ve gözaltına alındıktan sonra 21 gün akıl hastanesinde yatırılma kararı verilen Murat Özdemir'in tepki çekecek yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra gözaltına alınan ve 21 gün akıl hastanesinde yatırılması kararı verilen Murat Özdemir'in papağanıyla tepki çekecek yeni görüntüleri ortaya çıktı.

"MURAT ÖZDEMİR PAPAĞINI ASIYOR"

Sosyal medya hesaplarından, "Murat Özdemir papağanı asıyor" başlığıyla paylaşılan görüntülerde, kafesteki papağan acıyla bağırırken Murat Özdemir'in, "Kuşum Mesut Bahtiyar, arkadaşlar o bir gün Acun Baba demeyi öğrenecek. Acun İmparator, sultan Süleyman kim" dediği görülüyor.

(Yayın ilkelerimiz gereği, videodaki olumsuz görüntüleri yayınlamıyoruz. Anlayışınız için teşekkürler)

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NE OLMUŞTU?

Instagram hesabından bir papağana yönelik işkence görüntüsünü paylaşan ve hayvanseverlerin büyük tepkisine neden olan Özdemir'in yayınladığı video, insanın kanını donduran cinstendi. 58 saniyelik videoda, parmak uçlarına kesik atarak kanatan Özdemir, papağanın boğazından sıkarak havaya kaldırıp öylece tuttu. Bu sırada papağanın nefessiz kalışı ve acı içinde haykırışı görüntülere yansıdı.

İşkence videosunda papağana, "Acun baba diyeceksin, yoksa Acun baba" diye sin-kaflı sözler kullanan Özdemir'e sosyal medyada tepki çığ gibi yağdı. Kısa sürede gözaltına alınan Özdemir, dün serbest bırakıldıktan sonra 21 günlük tedavi için akıl hastanesine sevk edildi. Bacağı kırılan papağan ise tedavi edildikten sonra koruma altına alındı.

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