Murat Özdemir hakkında flaş gelişme! Akıl hastanesine sevk edildi

Papağana işkence görüntüleriyle büyük tepki toplayan Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Savcılık, Özdemir’i akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etti.

Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören Murat Özdemir adliyeye getirildi. Basın mensuplarının soruları üzerine “Elimi ısırdı. Ben bir şey yapmadım” diyen Özdemir'in, emniyetteki ifadesinde de "Alkol aldım, ne yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi.

"ELİMİ ISIRDI BEN BİR ŞEY YAPMADIM"

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi. Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir, basın mensuplarının soruları üzerine “Elimi ısırdı. Ben bir şey yapmadım” dedi. Özdemir, sorgusu yapılmak üzere savcılığa götürüldü.