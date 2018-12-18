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Murat Özdemir hakkında flaş gelişme! Akıl hastanesine sevk edildi

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
YAŞAM  | 18.12.2018 11:15 | Son Güncelleme

Papağana yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak tüm Türkiye'nin tepkini çeken Murat Özdemir, serbest bırakılıp tekrar gözaltına alındı. Ardından adliyeye getirilen Murat Özdemir, 'Alkollüydüm ne yaptığımı bilmiyorum' dedi. Adliyede işlemleri tamamlanan Masterchef Murat Özdemir'in akıl hastanesine sevkine karar verildi.

Papağana işkence görüntüleriyle büyük tepki toplayan Murat Özdemir, savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. Savcılık, Özdemir’i akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespit edilmesi için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk etti.

Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören Murat Özdemir adliyeye getirildi. Basın mensuplarının soruları üzerine “Elimi ısırdı. Ben bir şey yapmadım” diyen Özdemir'in, emniyetteki ifadesinde de "Alkol aldım, ne yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi.

"ELİMİ ISIRDI BEN BİR ŞEY YAPMADIM"

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi. Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir, basın mensuplarının soruları üzerine “Elimi ısırdı. Ben bir şey yapmadım” dedi. Özdemir, sorgusu yapılmak üzere savcılığa götürüldü.

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ALKOL ALDIM NE YAPTIGIMI BİLMİYORUM

Geceyi Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'nde geçiren Murat Özdemir'in "Katıldığım yarışmada haksız yere diskalifiye edildim. Daha sonra kendimi toparlayamadım. Psikolojim bozuldu. Dün de alkol aldım. Onun da etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum" dediği öğrenildi.

HAYVAN SEVERLERİ AYAĞA KALDIRDI

Türkiye'nin MasterChef programındaki agresif tavırlarıyla tanıdığı Murat Özdemir'in sosyal medyada paylaştığı bir görüntü, hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Boğazından tuttuğu papağana işkence yaparak “Acun baba de lan” diyerek küfürler saydıran Murat Özdemir'in paylaştığı görüntüyü izleyenlerin tepkisi kısa sürede çığ gibi büyüdü. Papağana yapılan işkencenin görüntüleri üzerine İstanbul Polisi harekete geçti. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden tespit edilen işkence sebebiyle Murat Özdemir'i gözaltına alarak emniyete götürdü. İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla yürütülen çalışmada, Özdemir'in işkence yaptığı papağan da kurtarıldı.

BACAĞINDA KIRIK VAR

Polis ekiplerinin veterinere götürdüğü işlence gören papağanın bacağında kırık olduğu belirtildi. İşkenceden kurtarılan papağanın tedavisinin ardından Tarım İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtildi.

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EVİNİN ÖNÜNDE TEPKİ

Alkollü olduğu öğrenilen Özdemir'in Etiler'deki Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alındı. Savcılığın, işlemlerin ardından kendi imkanlarıyla sabah adliyeye gitmesi için serbest bırakılması talimatı verilen Murat Özdemir geceyi karakolda geçirdi.

Alkollü olduğu belirtilen Özdemir'in evinin önünde tepki gösteren kalabalık sebebiyle gece tedbiren karakolda tutulduğu belirtildi.

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“DİSKALİFİYE EDİLDİM”

“Uyuşturucu”, “Mala zarar vermek”, “Aile içi şiddet” gibi suçlardan 5 ayrı kaydı bulunduğu ve geçmişte işlediği bir suç sebebiyle denetimli serbestlikten yararlandığı öğrenilen Murat Özdemir'in emniyetteki ifadesinde “Katıldığım yemek yarışmasından haksız yere diskalifiye edildim. Daha sonra toparlanamadı. Dün akşam da alkolün etkisiyle ne yaptığımı bilmiyorum” dediği öğrenildi.

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