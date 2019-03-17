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Murat Şahin: Amilton'un yaptığı hareketi hoş olmadı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 17.03.2019 08:06 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, Antalyasporlu Amilton'un yaptığı hareketin hoş olmadığını belirterek, "Hoca bu hareketten sonra kendini tutamadı, bu tür hareketlere izin vermememiz lazım. Rakip oyucunun yaptığı terbiyesizliktir" dedi.

Murat Şahin: Amilton'un yaptığı hareketi hoş olmadı

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına Aytemiz Alanyaspor’da tribüne gönderilen teknik direktör Sergen Yalçın’ın yerine yardımcı antrenör Murat Şahin katıldı.

Maçı değerlendiren Şahin, “3 bireysel hatadan gol yedik. Biz de oyuna hakimiyet kuramadık, basit goller yedik. İlk yarı iki gol yedi, ikinci yarı maçı çevirmeye çıktık. Ama hemen ikinci yarının başında yine basit hatadan üçüncü gol geldi. Bu gol maçı daha da zor hale getirdi. Ama 3-0’dan sonra maça tutunmaya çalıştık. Maçın sonunda yenildik. Maçtan önemli şeyler var bunların bilinmesi gerekir” diye konuştu.

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Sergen Yalçın ile Amilton arasındaki yaşananlara da değinen Şahin, “Rakip oyuncunun maç 3-0’ken yaptığı hareket hoş olmadı. Futbolun içinde yenmekte var, yenilmekte var. Bu tarz hareketler hoş olmadı. Hocada bu hareketten sonra kendini tutamadı, bu tür hareketlere izin vermememiz lazım. Rakip oyucunun yaptığı terbiyesizliktir. Hoş değil” ifadelerine yer verdi.

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Aytemiz Alanyaspor Antalyaspor Murat Şahin Amilton sergen yalçın

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