Murat Şahin: Amilton'un yaptığı hareketi hoş olmadı

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına Aytemiz Alanyaspor’da tribüne gönderilen teknik direktör Sergen Yalçın’ın yerine yardımcı antrenör Murat Şahin katıldı.
Maçı değerlendiren Şahin, “3 bireysel hatadan gol yedik. Biz de oyuna hakimiyet kuramadık, basit goller yedik. İlk yarı iki gol yedi, ikinci yarı maçı çevirmeye çıktık. Ama hemen ikinci yarının başında yine basit hatadan üçüncü gol geldi. Bu gol maçı daha da zor hale getirdi. Ama 3-0’dan sonra maça tutunmaya çalıştık. Maçın sonunda yenildik. Maçtan önemli şeyler var bunların bilinmesi gerekir” diye konuştu.
SERGEN YALÇIN'IN TRİBÜNE GÖNDERİLMESİ
Sergen Yalçın ile Amilton arasındaki yaşananlara da değinen Şahin, “Rakip oyuncunun maç 3-0’ken yaptığı hareket hoş olmadı. Futbolun içinde yenmekte var, yenilmekte var. Bu tarz hareketler hoş olmadı. Hocada bu hareketten sonra kendini tutamadı, bu tür hareketlere izin vermememiz lazım. Rakip oyucunun yaptığı terbiyesizliktir. Hoş değil” ifadelerine yer verdi.
Dortmund son nefeste
Şenol Güneş'ten taraftara mesaj
Karius'tan Şenol Güneş'e tepki
Fenerbahçe'den CAS açıklaması
Serie A'da 8 gollü çılgın maç
G.Saray'da 2 isim kadroda yok
Mehmet Topal'dan kötü haber
Bakan Kasapoğlu’ndan futboldaki yabancı kuralı açıklaması
6 gollü maçta gülen Altınordu
Trabzonspor'dan CAS açıklaması!
Almanya kadrosunda 3 sürpriz
Wilo, Hatayspor'a sponspor oldu
Galatasaraylı isim Cenk Tosun'un yanına gidiyor
İşte Karabükspor'un yeni hocası
Karaman'ın kozu Nwakaeme
İşte Salih Uçan'ın yeni hocası
Okuyucu Yorumları 0 yorum