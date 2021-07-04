Murat Sancak: Balotelli ile yüzde 85 anlaşmış bulunuyoruz

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Sezona iyi bir kadroyla başlamak için çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden başkan Sancak, 30 yaşındaki İtalyan golcü Mario Balotelli ile yüzde 85 oranında anlaştıklarını belirtti.

Sancak, "Balotelli'den vazgeçmiştik. Kendisi kaptanımız üzerinden bize ulaştı. Gelmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Anlaşırsak mavi lacivertli formayı giyecek. Geriye kalan yüzde 15'lik kısım önemli" diye konuştu.

KAYNAK: DHA

FOTOĞRAF: DHA



