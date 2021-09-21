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Murat Sancak: Deliye 'deli' denmez

21.09.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 3-3 biten Beşiktaş maçının ardından konuştu.

Murat Sancak: Deliye 'deli' denmez

Adana Demirspor, Beşiktaş karşısında geri dönüşe imza atarak karşılaşmadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Maçın ardından konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Güzel bir maçtı. 3-0'dan 3-3'e getirmesi benim için çok anlamlı. İnşallah bundan sonra maçlar böyle son dakikaya kadar heyecanlı gider. Keşke yaşanmasaydı. Sergen'in daha önce yaptığı açıklama da doğru değildi, Balotelli'nin hareketi de. Ona deli diyorlar sürekli. Bir deliye deli denmez. Birileri Balotelli'yi doldurmuş belli ki." diye konuştu.

Vincenzo Montella konusunda ise Murat Sancak, "Türkiye'de getirebileceğimiz hoca bulamadık. Milli takıma getirilen hocaya bak, Montella çok çok daha kariyerli bir hoca. biz kalmaya geldik, hemen düşmeye gelmedik." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Adana Demirspor Mario Balotelli
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