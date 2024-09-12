SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Murat Sancak duyurdu! ''Ticari sorunlar da eklenince...''Adana Demirspor transferi tahtasını açamadı!

Murat Sancak duyurdu! ''Ticari sorunlar da eklenince...''Adana Demirspor transferi tahtasını açamadı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
12.09.2024 18:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, transfer tahtasını açamadı. Mavi Şimşekler, borç ödemelerini yapıp ara transfer döneminde yasağı kaldırmak için çaba harcayacak.

Murat Sancak duyurdu! ''Ticari sorunlar da eklenince...''Adana Demirspor transferi tahtasını açamadı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a kötü haber geldi. Akdeniz ekibi transfer tahtasını açamadığını duyurdu.

Kulüp başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak tahtayı açmak için çok uğraştıklarını fakat geçen sezonun kendilerini yıprattığını, ticari sorunların da eklenmesiyle sezona bu şekilde başlayacaklarını ifade etti.

Sancak, devre arası transfer dönemine dek mevcut kadroyla yola devam edeceklerini, bu süre zarfında tekrar tahtayı açmak için uğraşacaklarını belirtti.

Murat Sancak'ın sosyal medya açıklaması şöyle;

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Murat Sancak son dakika transfer dönemi
En Çok Okunan Haberler
'Nakit para yasaklanacak' açıklaması! Çalışma başlatıldı: 7 bin TL'yi aşamayacak...

'Nakit para yasaklanacak' açıklaması! Çalışma başlatıldı: 7 bin TL'yi aşamayacak...

Salim Güran'ın, olay günü 5 kez görüştüğü kuzeni Güran'ın sildiği mesajları paylaştı: 16.43'ten sonra 5 kez aramış

Salim Güran'ın, olay günü 5 kez görüştüğü kuzeni Güran'ın sildiği mesajları paylaştı: 16.43'ten sonra 5 kez aramış

Mesut Özil, futbol arenasına geri dönüyor!

Mesut Özil, futbol arenasına geri dönüyor!

Brighton cephesinden Ferdi Kadıoğlu itirafı!

Brighton cephesinden Ferdi Kadıoğlu itirafı!

Napoli cephesinden çarpıcı Osimhen sözleri...

Napoli cephesinden çarpıcı Osimhen sözleri...

Kerem Aktürkoğlu için Premier Lig iddiası!

Kerem Aktürkoğlu için Premier Lig iddiası!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

Stanley, Adidas, Merrell... Outdoor ve spor markalarda indirim zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.