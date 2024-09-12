Murat Sancak duyurdu! ''Ticari sorunlar da eklenince...''Adana Demirspor transferi tahtasını açamadı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a kötü haber geldi. Akdeniz ekibi transfer tahtasını açamadığını duyurdu.

Kulüp başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak tahtayı açmak için çok uğraştıklarını fakat geçen sezonun kendilerini yıprattığını, ticari sorunların da eklenmesiyle sezona bu şekilde başlayacaklarını ifade etti.

Sancak, devre arası transfer dönemine dek mevcut kadroyla yola devam edeceklerini, bu süre zarfında tekrar tahtayı açmak için uğraşacaklarını belirtti.

Murat Sancak'ın sosyal medya açıklaması şöyle;