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Murat Sancak: Fenerbahçe'den özür dilerim

01.08.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Balotelli'nin karşılama töreninden yaşananlardan ötürü Fenerbahçe'den özür diledi.

Murat Sancak: Fenerbahçe'den özür dilerim

Adana Demirspor'un Bolu'daki kampından ayrılıp Adana'ya gelen yeni yıldızı Mario Balotelli'yi 1000 kişilik bir taraftar grubu karşılarken, Fenerbahçe aleyhine tezahüratlar yapılmıştı.

Başkan Murat Sancak bu konu üzerine sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunarak Fenerbahçe camiasından özür diledi.

"ÖZÜR DİLERİM"

Murat Sancak, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı, dün Balotelli'ye havaalanında yapılan karşılamada, ülkemizin değerli kulübüne yapılan küfür beni derinden üzmüş olup, tekrarı yaşanmaması adına herkesin duyarlı olmasını rica ediyorum ve bundan dolayı Fenerbahçe camiasından özür dilerim. Evet gerçek Adana Demirspor taraftarı yapmaz ve bundan sonra bu hareketlere, sizlerin izin vermeyeceğinizi biliyorum. Ev sahibi olduğumuz her maçta misafir nasıl ağırlanır bütün herkese göstereceğinize şüphem yok." dedi.

Adana Demirspor, Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Adana Demirspor Mario Balotelli
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