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Murat Sancak: “Gruplara kalmak istiyoruz”

04.08.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Y. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Cluj maçının ardından, “Bu maçları da aşıp gruplara kalmak istiyoruz. Yapacağımız takviyelerle birlikte gruplardan çıkıp ülkemize o heyecanı yaşatmak istiyoruz” dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçında Y. Adana Demirspor evinde CFR Cluj’u mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Maç sonu konuşan Y. Adana Demirspor’un Başkanı Murat Sancak, maça inanarak hazırlandıklarını söyledi. Sancak, daha sonra şunları ifade etti:

“Güzel bir maçtı. Her şeyden önce 2 takımı da tebrik etmek lazım. Böyle bir sıcak havada oynamak çok zor. Oturduğumuz yerde biz nefes bile alamıyorduk. Penaltı ve kırmızı kart tüm hesaplarımızı bozdu. Ama inanıyorduk. O noktada futbolcular ellerinden geleni yapmış oldular. Bu fırsattır, şanstır. 10 kişi kalabiliyorsan galip gelmek güzel. Önümüzdeki maçlara bakacağız. İlk maçımız ayın 10’unda burada. 17’sinde deplasmanda olacağız. Bu maçları da aşıp gruplara kalmak istiyoruz. Yapacağımız takviyelerle birlikte gruplardan çıkıp ülkemize o heyecanı yaşatmak istiyoruz. Bakalım, nasip, hayırlısı olsun diyelim.”

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