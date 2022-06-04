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Murat Sancak'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu! ''İki Arap bir takıma fazla gelir.”

04.06.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Özellikle Feghouli transferi ile ilgili kurduğu cümleler sosyal medyada gündem olmayı başardı. Murat Sancak, "Babel'i beğenirim ama gündemimizde yok. Feghouli... takımda zaten Belhanda var. İki Arap bir takıma fazla gelir.” dedi.

Murat Sancak'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu! ''İki Arap bir takıma fazla gelir.”
Sofiane Feghouli

Sofiane Feghouli

CEZ Cezayir
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'da açıklamalarda bulundu. Murat Sancak, Samet Akaydın için Trabzonspor'dan teklif aldıklarını söyledi. Feghouli ve Belhanda için söylediği sözler ise sosyal medyada gündem oldu.

"İKİ ARAP BİR TAKIMA FAZLA GELİR"

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"Babel'i beğenirim ama gündemimizde yok. Feghouli... takımda zaten Belhanda var. İki Arap bir takıma fazla gelir. Ben de Arabım, yeter yani. Parası olan herkes gelebilir. Fiyatını bulan herkesi satarım. Benim fiyatımı veren olursa da oraya gider başkan olurum (Gülerek)"

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

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"5 MİLYON EURO'LUK MADDESİ VAR"

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"Balotelli, şimdi gitmiş İtalya'da. Berlusconi ile baba oğul gibi. Gelmek ister misin diye sormuşlardır, o da gelirim demiştir. Netice itibariyle benimle iki yıllık sözleşmesi var. 5 milyon euro serbest kalma maddesi, getirene gidebilir ona bir şey diyemeyiz. Ama şu anda satmayı düşünmüyoruz. Satarsak, en az onun kadar goller atacak birisini getirmemiz lazım, getiririz de."

"35 MİLYON EURO"

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"Vargas, giderse biz de boş durmuyoruz. En az Vargas kadar bir oyuncu peşindeyiz. Pazartesi yurt dışına gideceğiz. Çok özel bir oyuncu ismini söyleyemem. Çok yıldız değil ama çıkış maddesi 35 milyon euro. "Belhanda'ya teklif var. Devre arasında da Çin'den teklif geldi, 5 milyon euro ama kendisine 3 milyon euro'dan fazla veremeyecekleri için gitmek istemedi. Gitmek istemesi önemli, gitmek istemezse yapacak bir şey yok"


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Adana Demirspor Younes Belhanda Mario Balotelli
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